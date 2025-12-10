Ceia de Natal vira sabor de pizza em Curitiba: Peru, Tender, farofa e mais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem pensa que tender, peru, pernil e rabanada são exclusivos da ceia natalina vai se surpreender com as criações da Pitoresca Pizza. Famosa por ter a maior pizza de Curitiba, com impressionantes 70 cm e 32 pedaços, a casa traz mais uma novidade para o cardápio de fim de ano: as Pizzas Natalinas.

Os tradicionais pratos que enfeitam as mesas das famílias brasileiras na noite de Natal agora podem ser saboreados em versão redonda. São cinco sabores exclusivos: Pizza de Pernil, Tender, Peru, Rabanada Salgada e o sabor Ceia Completa, todos criados a partir de releituras dos pratos tradicionais, incorporados à massa de fermentação lenta que já conquistou os curitibanos.

Pizza sabor Ceia Completa. Foto: divulgação. Pizza sabor Pernil com chutney de abacaxi. Foto: divulgação. Pizza sabor Peru Mediterrâneo. Foto: divulgação.

Cada sabor foi desenvolvido com ingredientes selecionados, processos artesanais e finalizações inspiradas na alta gastronomia. O pernil ganha um toque especial com chutney de abacaxi, fazendo referência à combinação agridoce que marca o Natal brasileiro, reinterpretada sobre a massa artesanal, com pimenta biquinho e salsinha fresca.

Já o tender é harmonizado com chutney de manga e queijo coalho grelhado, criando um equilíbrio perfeito entre o defumado, o doce e o salgado. O peru mediterrâneo vem com molho gourmet de laranja, tomate seco e manjericão, estabelecendo uma ponte entre o clássico natalino e influências da gastronomia contemporânea.

Para os mais aventureiros, a rabanada salgada traz uma versão surpreendente do prato icônico das famílias brasileiras. E para quem não consegue escolher apenas um sabor, a pizza Ceia Completa une peru, tender, farofa, bacon, tomate cereja in natura e ovos laminados em uma criação que sintetiza a fartura das noites natalinas.

Para os amantes de doces, a Pitoresca também pensou em opções especiais: a pizza de Chocotone e o clássico Panetone em duas versões diferentes.

Todos os cremes foram desenvolvidos internamente pela equipe da pizzaria. Os chutneys são artesanais, a farofa é própria, as harmonizações foram cuidadosamente estudadas, e as finalizações seguem o padrão da alta gastronomia, respeitando a identidade de cada ingrediente tradicional do Natal.

A Pitoresca oferece entrega grátis para diversos bairros de Curitiba. Para quem preferir retirar no local, o endereço é Rua Jacarezinho, 806, no bairro Mercês. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (41) 3203-7199.