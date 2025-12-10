Feira de Natal em Curitiba tem bons negócios e solidariedade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se prepara para receber a 6ª edição da Feira de Natal Universo, que promete transformar o final de semana em uma verdadeira celebração natalina no tradicional Clube Dom Pedro II. A feira vai ocupar o espaço de sexta a domingo (12 a 14 de dezembro), das 10h às 20h, reunindo cerca de 120 expositores que trarão desde artesanato exclusivo até delícias típicas da temporada.

Se você está procurando presentes diferentes ou quer fugir dos shoppings lotados, essa é uma boa pedida! O evento tem como carro-chefe a valorização do artesanato e do empreendedorismo local, dando aquela forcinha para a economia criativa da cidade.

+ Leia também: Preço do aluguel em Curitiba: bairro tem alta de 49% e outro queda de 17% em 2025

O lado solidário do Natal também está garantido, com várias iniciativas bacanas. Em parceria com o Projeto Tomba Latas, vai rolar uma campanha de adoção responsável de cães. E se você não pode adotar um pet agora, também pode ajudar doando ração, vermífugo ou antipulgas.

Outra ação legal é a coleta de tampinhas plásticas para a ONG “A Tampinha do Bem“. O material arrecadado vira recurso para castração de animais de rua. Iniciativa que merece apoio, né?

Para entrar na feira, é só levar 1 kg de alimento não perecível ou algum item de higiene pessoal. As doações serão direcionadas ao Crenvi (Casa de Recuperação Nova Vida) e ao Instituto Peniel.

+ Veja também: Ciclone extratropical gera vento de mais de 50 km/h em Curitiba

A Feira de Natal Universo já está em sua 6ª edição e se consolidou como um evento que vai além das compras, trazendo aquele verdadeiro espírito natalino de solidariedade e comunidade. É uma chance de encontrar presentes diferentes, comer bem e ainda fazer o bem.

A 6ª Feira de Natal Universo será de sexta a domingo, das 10h às 20h no Clube Recreativo Dom Pedro II, Rua Brigadeiro Franco, 3662 – Água Verde, Curitiba.