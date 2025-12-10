Ciclone extratropical gera vento de mais de 50 km/h em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba amanheceu, nesta quarta-feira (10/12), com rajadas de vento intensas provocadas pela passagem de ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Apesar de o sistema não passar diretamente sobre o Paraná, ele originou uma frente fria que avança pelo estado e causa vento com mais de 50 km/h em várias regiões. Veja aqui os bairros de Curitiba com vento mais forte.

Na capital, a rajada mais forte foi registrada às 4h10 na estação meteorológica do Tatuquara, com velocidade de 50,8 km/h. No interior, os ventos foram ainda mais expressivos. No Pico Marumbi, às 7h, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou 108,7 km/h, a maior marca do dia no estado. Assista:

Outras cidades também tiveram amanhecer turbulento por causa do ciclone e da frente fria: General Carneiro registrou 60,5 km/h, Palmas (Distrito Horizonte) alcançou 63,7 km/h e Santa Maria do Oeste teve rajadas de 77,4 km/h.

Além dos picos intensos, o vento constante também aumentou de forma significativa. A média registrada nesta quarta-feira é de 24,5 km/h, mais que o dobro do observado no início de dezembro, quando a velocidade não passava de 9 km/h. Segundo os meteorologistas, a situação ainda pode se intensificar ao longo da tarde conforme a frente fria avança.

Mas e a previsão do tempo para Curitiba, como fica? Segundo o Simepar esta quarta-feira promete ser sem chuva, mas com temperara entre os 16 e 24ºC e com rajadas intensas que podem chegar aos 72 km/h. A chuva em Curitiba deve voltar apenas na sexta-feira (12/12).

Inmet alerta para mais vento

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta laranja para vendavais no Litoral do Paraná durante todo o dia. A condição pode provocar deslocamento de dunas e riscos adicionais para estruturas leves.

O mar também deve ficar agitado entre a tarde de quinta-feira (11/12) e a manhã de sexta (12/12), com ondas previstas entre 1,5 e 3 metros, podendo haver picos ainda maiores em alto-mar, o que coloca embarcações em alerta.

Diante do risco de tempestades e rajadas fortes, a Defesa Civil orienta a população a permanecer em locais seguros durante os períodos de vento intenso. A recomendação é fechar portas, janelas e cortinas para evitar impactos de objetos ou estilhaços. Quem estiver em áreas externas deve evitar permanecer próximo a árvores, postes, estruturas metálicas ou coberturas frágeis.

Em situações extremas, como tornados, ou até mesmo frente fria, os órgãos de segurança orientam buscar abrigo subterrâneo ou permanecer em corredores internos da residência, deitado próximo ao chão e protegido por colchão ou móveis resistentes. Para motoristas, a recomendação é estacionar em um local seguro, longe de torres de transmissão, outdoors ou árvores.

