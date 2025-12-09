Ciclone extratropical em atuação até quando? Previsão do tempo para Curitiba responde!

Você já passou por aqueles dias em que olha pela janela e pensa: “hoje o tempo não está para brincadeira”? Pois é, amigos, a terça-feira (09/12) chegou com o ciclone já fazendo a festa no Sul do Brasil e deixando aquele rastro de instabilidade que só ele sabe fazer. Mas a notícia boa é que o ciclone extratropical já tem data para se afastar da nossa região: quarta-feira (10/12).

O Simepar não economizou nos alertas. A configuração do ciclone já está bem desenhada sobre nossa região, e o resultado é um verdadeiro show de chuvas que não dá trégua. Desde a madrugada, todas as regiões do Paraná estão com chuva: períodos de precipitação que variam de moderada a forte. Não podemos esquecer o alerta vermelho emitido pelo Inmet para tempestade.

E não é só a chuva que preocupa. A dupla dinâmica “chuva intensa + rajadas de vento” mantém o estado de atenção em várias áreas do Paraná. Aliás, vale ficar ligado nos acumulados de chuva mais expressivos e também naquelas rajadas de vento que podem trazer transtornos – desde galhos caídos até aquela roupa que você esqueceu no varal.

Até quando o ciclone vai ficar por aqui?

O tempo vai continuar instável na quarta-feira em parte do Paraná, mas o destaque vai mudar um pouco de protagonista. Enquanto o ciclone começa sua retirada estratégica em direção ao Oceano Atlântico, os ventos vão ganhar mais personalidade, ficando mais persistentes ao longo do dia.

E não estamos falando de qualquer ventinho. A previsão é de ventos de 50 km/h a 60 km/h, soprando de forma mais constante e de direção sudoeste, principalmente na metade sul do estado. É aquele tipo de vento que faz até o guarda-chuva virar pelo avesso!

Para os curitibanos a dica é clara: não guarde o guarda-chuva e, se possível, evite sair de casa sem verificar antes a previsão atualizada. A nave maluca do tempo está a todo vapor, e o melhor é se preparar para enfrentar essa temporada de instabilidade com segurança.

