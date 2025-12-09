Temporal no Paraná: alerta vermelho do Inmet e risco de chuva forte em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Inmet mantém alertas vermelho e amarelo válidos até 23h59 desta terça; Curitiba pode acumular mais de 44 mm de chuva entre hoje e amanhã em virtude de um ciclone extratropical em atuação no sul.

O Paraná amanheceu nesta terça-feira (09/12) sob uma série de alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O mais grave deles é o alerta vermelho de temporal, válido até pelo menos 23h59 desta terça-feira, que indica risco de danos e tempo severo em parte do estado.

Para a região de Curitiba, o Inmet também emitiu um alerta amarelo para tempestade, igualmente válido até 23h59 de hoje, com possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e descargas elétricas.

Além desses dois avisos, outros alertas seguem ativos no Paraná:

Alerta laranja de chuva intensa

Alerta amarelo de chuva intensa

Alerta laranja de ventos costeiros, que atinge o litoral paranaense

Embora alguns desses avisos tenham menor impacto direto para Curitiba, eles reforçam o cenário de instabilidade generalizada no estado.

Previsão para Curitiba: até 44,4 mm de chuva entre hoje e amanhã

Segundo o Simepar, a capital paranaense deve registrar 44,4 milímetros de chuva acumulada entre terça e quarta-feira, com temperaturas variando de 14°C a 25°C no período. A instabilidade permanece ao longo do dia e segue forte na quarta-feira (10/12).

O sol só deve voltar a aparecer na quinta-feira (11/12).

Ventos podem chegar a 60 km/h na quarta-feira

Apesar da previsão de o ciclone extratropical se afastar em direção ao oceano, o Simepar alerta que os ventos devem ganhar força e persistência na quarta-feira.

“Na quarta-feira, o tempo continua instável em parte do Paraná, mas o destaque será a intensidade dos ventos, que ficarão mais persistentes ao longo do dia, mesmo com o afastamento do ciclone extratropical em direção ao Oceano Atlântico. Ventos de 50 km/h a 60 km/h são esperados, de forma mais constante e de direção sudoeste, em praticamente toda a metade sul do estado”, diz o órgão.

Instabilidade começou na segunda-feira

Ainda de acordo com o Simepar, a instabilidade que marca o início da semana é resultado de um sistema de baixa pressão atuando nos países vizinhos.

A meteorologista Raíssa Pimentel explica que o ambiente favorável às tempestades se intensificou na tarde de segunda-feira:

“Devido a um sistema de baixa pressão atuando nos países vizinhos, a segunda-feira começa com bastante instabilidade nos setores Sudoeste e Oeste do estado. A partir da tarde, o ambiente atmosférico torna-se ainda mais favorável para a formação de temporais, com risco de rajadas de vento, descargas elétricas e chuva intensa. Apesar das instabilidades, o abafamento ainda persiste no estado, principalmente na faixa Leste”, afirmou.

O que fazer em caso de tempestade severa?

Com os alertas ativos, a recomendação é que a população redobre os cuidados:

Evitar áreas alagadas

Não se abrigar sob árvores durante tempestades

Reforçar atenção com objetos soltos, que podem ser arremessados pelo vento

Manter-se atento às atualizações dos órgãos meteorológicos

