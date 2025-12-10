Sorte em Curitiba: apostas simples cravam quina da Mega 2949 e faturam alto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois curitibanos estão com o bolso mais cheio depois do sorteio da Mega Sena 2949, realizado na noite desta terça-feira (09/12/2025). Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas principais, a sorte bateu à porta da capital paranaense com duas apostas que acertaram a quina e garantiram uma bolada de R$ 56.175,26 para cada sortudo.

Resultado da Mega Sena 2949: 04, 06, 11, 38, 49 e 54.

E olha que legal: as duas apostas vencedoras foram simples! Uma delas foi registrada na Loterias Anchieta, no Bigorrilho, bairro da região Central de Curitiba. a segunda aposta foi feita por meio do sistema online da Caixa.

A sorte também sorriu para um apostador de União da Vitória, também no Paraná, que igualmente acertou cinco números e levou para casa o mesmo prêmio de R$ 56.175,26.

Mega Sena tem R$ 38 milhões em jogo para quinta-feira

Com o prêmio principal ainda intocado, a Mega Sena acumulou e promete pagar R$ 38 milhões no próximo concurso. Nada mal, hein? O sorteio acontece nesta quinta-feira (11/12/2025).

Quer tentar a sorte? As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, pelo portal Loterias Online da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e pode ser registrada até as 19h do dia do sorteio.

