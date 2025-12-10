Casamento coletivo gratuito acontece sábado na Ceasa; inscrições até sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Casamento Coletivo Ceasa 2025 acontecerá neste sábado (13), às 16h30, na Ceasa Curitiba, como parte do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. O evento gratuito reunirá casais para oficializar suas uniões. As inscrições foram prorrogadas até sexta-feira (12), permitindo que mais interessados participem.

Para se inscrever, os casais devem comprovar renda de até três salários mínimos e procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou um Cartório de Registro Civil de Curitiba ou da Região Metropolitana.

Além da cerimônia, o programa oferecerá serviços de cidadania das 9h às 17h no Mercado do Produtor da Ceasa. Haverá emissão gratuita da Carteira de Identidade (1ª ou 2ª via), com 300 senhas disponíveis. Para obter o documento, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento atualizada e CPF.

O evento também disponibilizará atendimento jurídico familiar para resolução imediata de conflitos, como divórcio consensual, pensão alimentícia, guarda e reconhecimento de paternidade. Para receber atendimento, é obrigatório apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e comprovar renda familiar de até três salários mínimos.

O Justiça no Bairro, promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná em parceria com o Sesc Cidadão, visa facilitar o acesso dos moradores da Capital e Região Metropolitana a serviços essenciais, oferecendo regularização documental e apoio jurídico gratuito.