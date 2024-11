Encontro vai reunir mais de 150 colecionadores em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nos dias 9 e 10 de novembro, o Alto da XV Mall receberá a 6ª Edição da CWB Expo, uma Feira de Multicolecionismo. Com entrada gratuita, o evento reunirá mais de 150 colecionadores de Curitiba e região para a venda de itens colecionáveis, como carrinho de Hot Wheels, Johnny Lightning, Jada, Maisto, Bburago, cédulas, moedas, medalhas, bonecos Funko Pop, games, jogos de tabuleiros, figurinhas, discos de vinil, antiguidades e muito mais.

Sucesso nas edições anteriores, a CWB Expo promete levar o público presente no Alto da XV Mall para um passeio de volta ao passado, ativando as memórias afetivas. “Estamos entusiasmados em trazer mais uma edição da CWB Expo Colecionismo. Entendemos que é um evento não apenas para colecionadores, mas também uma oportunidade para a comunidade se reunir e compartilhar sua paixão por itens colecionáveis”, afirma Alana Augusto da Cunha, analista de eventos do Alto da XV Mall. A expectativa é receber mais de 3 mil pessoas durante os dois dias de evento.

Nesta edição, o evento contará com uma exposição de carros antigos e esportivos na parte interna do Alto da XV Mall, nos dois dias. Seja pela emoção de poder manter um veículo na família ou pela paixão de guardar um carro antigo cheio de histórias, os brasileiros são apaixonados por essas relíquias, que se tornam cada vez mais procuradas por entusiastas e colecionadores.

Serviço

5ª Edição CWB Expo

Data: 09 e 10 de novembro

Horário: a partir das 10h

Local: Alto da XV Mall, rua Camões, 601