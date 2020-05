Não há dúvida de que o presente mais especial para qualquer mãe é receber um abraço apertado, aquele beijo carinhoso e ter a companhia de seus filhos. No entanto, o Dia das Mães deste ano não possibilitará esses gestos e, por isso, cada família precisa se adequar às mudanças ocasionadas pela pandemia de Covid-19 e usar a criatividade para as homenagens à distância. “Lembrando que qualquer forma de lembrança é importante”, garante o psicólogo Tonio Dorrembach.

Entre as sugestões para isso está a oportunidade de preparar uma cesta de café da manhã e deixar na casa dela, reunir a família em uma festa virtual com atividades divertidas ou ainda apostar nos carros de telemensagem, que eram moda na década de 1990 e ressurgiram nesta pandemia.

“Outra ideia interessante também e que vai emocionar sua mãe é escrever um cartão ou carta neste momento de ausência física”, indica Dorrembach, ao afirmar que as semanas em isolamento farão as pessoas darem muito mais valor aos momentos em família. “O que não pode acontecer é esquecermos em breve o que estamos vivenciando agora, pois o esforço para melhorar nossas relações precisa ser constante”, pontua.

E, para ajudar você nessa tarefa, a equipe do Sempre Família separou algumas ideias que podem ser usadas neste Dia das Mães, à distância. Veja quais são elas e conte para nós qual você escolheu para o próximo domingo.

Faça um vídeo especial

Ele pode ser montado em aplicativos de celular usando fotos ou ainda com rápidas mensagens em vídeo gravadas pelos membros da família. Vale selecionar momentos engraçados que vocês viveram, lembrar de situações marcantes e, claro, aproveitar para agradecer por tudo o que ela fez por você. Depois que estiver pronto, é só marcar um horário para a família se encontrar por meio de uma videoconferência e transmitir a homenagem para que todos vejam a reação da mãe.

Programe uma festa virtual

Outra ideia que utiliza a tecnologia no Dia das Mães é a organização de um evento online. Para isso, você deve preparar com seus irmãos uma festa com dinâmicas e desafios que alegrem a ocasião, como se fosse uma programação presencial. Aí é só convidar os demais familiares para participarem com vocês, lembrarem de situações vividas com sua mãe, contarem as novidades e ainda incentivar todos a falarem o que desejam fazer juntos quando o isolamento terminar.

Buquê de flores

Ainda que seja um presente bem tradicional, essa sempre é uma ótima maneira de demonstrar carinho. Então, procure uma empresa que faça entregas neste período de quarentena, prepare um cartão e surpreenda a mulher mais importante de sua vida com as flores que ela mais gosta.

Quanto ao risco de contaminação, especialistas trazem algumas recomendações. Como a de cuidar com a embalagem em que vêm as flores. “Descartar o celofane que envolve o buquê ou o vaso de planta, higienizar as mãos, colocar as flores em um vaso com água e higienizar as mãos novamente ajuda a prevenir”, explica Roberta Schiavon Nogueira.

Mas, se for possível trocar a flor natural por uma sintética, haverá mais facilidade para higienizar o presente. “É que as flores em si não são um reservatório do vírus, mas a água usada para regar ou até mesmo o manipulador possa estar contaminado. Por isso as sintéticas podem ser uma melhor opção”, explica Viviane Alves, microbiologista do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e chefe do laboratório de Biologia Celular e Microrganismos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Fabio Gaudenzi, médico infectologista, presidente da Sociedade Catarinense de Infectologia e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) reitera a recomendação, mas explica que “mesmo que a flor tenha recebido o novo coronavírus, depois de um período de cinco dias é pouco provável que reste vírus viável”. Então o presente talvez precise ficar alguns dias distante da pessoa que o recebeu.

Café da manhã especial

Como não é possível preparar um café na cama desta vez, monte uma cesta com os produtos que sua mãe mais gosta e o deixe cedinho no portão da casa dela com uma mensagem virtual avisando que o desjejum de Dia das Mães está pronto. Além disso, é possível fazer uma ligação em vídeo na hora da refeição para que vocês desfrutem juntos desse momento especial. Um kit com produtos para que ela faça a higiene correta dos produtos que você enviou, também será especial.

Quadro digital

Para quem deseja presentear a mamãe com algo que a emocionará por semanas, um quadro digital pode ser uma boa opção. Ele apresenta diversas fotos no decorrer do dia e várias pessoas podem enviar imagens para o aparelho, facilitando o “trabalho” dos irmãos que moram longe. Além disso, dedicar alguns minutos para olhar esse mimo diariamente será um passatempo diferente e especial.

Dia de beleza

Outra sugestão é organizar um dia de beleza para que ela se sinta mais linda e amada. Para isso, faça a compra de itens que possam ajudá-la a ter um pequeno spa em casa. Compre alguns cremes hidratantes diferentes, produtos para o cuidado com o rosto e também para os cabelos, um kit para um relaxante escalda-pés, quem sabe um roupão novo bem macio e um chinelo quentinho.

Enfim. Procure por produtos que você sabe que deixarão sua mãe relaxada, faça o pedido a uma farmácia ou loja de cosméticos próxima que esteja fazendo delivery (assim você inclusive estimula o comércio local) e faça um bilhete especial. Coloque tudo em uma cesta, e pronto!

Plantem uma flor ou uma árvore

Como o período de quarentena traz muitas incertezas e saudade, que tal fazer algo que traga esperança e foque em dias melhores? Uma ideia para isso é comprar sementes da flor ou fruta que sua mãe mais gosta e plantar no quintal da casa dela ou em um belo vaso para entregar quando a muda florescer. Ela vai amar!

Caça ao tesouro

Se sua mãe tem alguém com ela em casa nesses dias de isolamento, peça que essa pessoa o ajude nessa surpresa. Basta preparar alguns cartões com frases ou recordações que vocês viveram dentro de casa e espalhá-los pela residência, à medida em que os cômodos forem citados nessas “pistas”. Seu ajudante entregará a primeira cartinha nas mãos da homenageada e a ajudará a encontrar os próximos dentro de casa de acordo com a recordação que for lida. Ao final do caça ao tesouro, você também pode deixar um presente para surpreendê-la.

Ofereça tecnologia

Se sua mãe é idosa e não costuma usar smartphones ou outros aparelhos eletrônicos, esse é um bom momento para aproximá-la da tecnologia vendo os filhos e netos por meio de videoconferências. Para isso, converse com seus irmãos e escolham um celular ou tablet que atenda a necessidade de vocês. Aí é só entregar o presente e, com muito carinho, ensinar a mamãe a usá-lo. Com certeza, ela vai se emocionar ao ver todos que ama reunidos online.

Telemensagem

Por fim, é possível aproveitar um fenômeno da década de 1990 que voltou com tudo nesta quarentena: a telemensagem. Enviada por meio de carros de som, essa sugestão transmite o que a família quer dizer nesta data especial de uma forma diferente e emocionante. Há diversas mensagens disponíveis para escolha e também é possível preparar e gravar um texto personalizado para encantar a mamãe. Depois, basta estacionar o veículo em frente à residência e deixar que as caixas de som se encarreguem da homenagem.

