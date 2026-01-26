Dupla Teodoro & Sampaio é anunciada como atração surpresa do Verão Maior

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A programação do Verão Maior Paraná presta uma homenagem ao sertanejo raiz e traz Teodoro & Sampaio como atração surpresa para o palco de Pontal do Paraná, no litoral. O show está marcado para o próximo sábado (31/01), logo após a apresentação da dupla Gian & Giovani.

Tocando juntos a partir de 1980, os irmãos Aldair Teodoro da Silva e Gentil Aparecido da Silva, receberam a alcunha de Teodoro & Sampaio desde o início da carreira. Em quatro décadas foram 35 discos, o último lançado em 2021, em celebração aos 40 anos de história. Dos 35 discos, 24 ganharam versão ouro e dois de platina, sucesso explicado com mais de 6,5 milhões de discos vendidos ao longo da carreira.

A característica mais marcante da dupla é o romantismo, mas também muita irreverência, com músicas que se tornaram verdadeiros modões que embalam festas e públicos de diferentes gerações. Entre as mais conhecidas estão “Mulher Chorona”, “Vou beber de novo”, “Passe Livre” e “Pitoco”. A dupla também tem versões de clássicos como “Pinga ni mim” e “Boate azul”.

No Spotify são mais de 2 milhões de ouvintes mensais, com a música “Vestido de Seda” sendo a mais tocada na plataforma, com mais de 80 milhões de reproduções.

No sábado, os shows em Pontal do Paraná, que acontecem no Centro de Eventos Marisol, estão marcados para começar às 20h. A dupla surpresa deve subir ao palco às 22h.

Programação de shows no litoral do Paraná

Além do sertanejo em Pontal do Paraná, o penúltimo fim de semana de shows do Verão Maior está recheado de atrações. Em Pontal, a programação começa na sexta-feira, com Murilo Huff e a dupla Léo & Raphael.

Já em Matinhos, os shows iniciam na quinta-feira (29/01), com o cantor gospel Fernandinho. Na sexta-feira (30/01) é a vez de uma das sensações do sertanejo atual, Ana Castela, arrastar uma multidão ao som dos seus sucessos. Para fechar, atração dupla no sábado (31/01), com os experientes do Os Paralamas do Sucesso e a banda de reggae jamaicana Inner Circle fecham a programação do fim de semana.