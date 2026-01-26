Abandonada há quase 30 anos, obra de viaduto será retomada na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Prestes a completar três décadas de abandono, a obra do viaduto que começou a ser construído em 1998 pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) ao longo do Contorno Leste, em São José dos Pinhais, será finalizada. O Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), assumiu a responsabilidade de concluir a estrutura na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A intervenção começa nesta semana com a contratação de um estudo para avaliação estrutural do viaduto. A empresa responsável realizará os levantamentos necessários para verificar a integridade da edificação existente, incluindo possíveis reparações ou reforços estruturais. Após essa etapa, será contratada a execução da obra. O investimento total está estimado em R$ 18 milhões.

O trabalho está sendo desenvolvido em parceria com a prefeitura de São José dos Pinhais, que ficará responsável pelos acessos às vias existentes. Nesta fase inicial, os motoristas podem ficar tranquilos, pois não será necessária nenhuma intervenção no tráfego de veículos do Contorno Leste.

A conclusão do viaduto impactará a mobilidade local, conectando duas regiões importantes do município: o bairro Roseira e o Complexo Renault com o bairro Afonso Pena e a Avenida Rui Barbosa. Atualmente, sem o viaduto em funcionamento, os moradores dessas áreas são obrigados a utilizar diariamente o Contorno Leste para deslocamentos.

O secretário de Urbanismo e Transporte de São José dos Pinhais, Lucas Pigatto, destaca que o viaduto incompleto carrega uma imagem ruim para a cidade e sempre gerou uma expectativa de utilidade para resolver um problema de deslocamento naquela região. “As pessoas são obrigadas a entrar na rodovia para chegar ao centro da cidade e aos terminais de ônibus, por exemplo. Se o viaduto funcionar, vamos resolver essa dificuldade”, relata.

Gilson Santos, diretor-presidente da Amep, revela que um dos desafios é conferir as condições do que já foi construído e o que falta, já que não foram encontrados documentos sobre a obra que pudessem auxiliar na conclusão do projeto.