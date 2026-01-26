Cruzamento no Boqueirão será bloqueado para obras de drenagem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cruzamento das ruas Carlos de Laet e Evaristo da Veiga, no bairro Boqueirão em Curitiba, será interditado de terça-feira (27/1) a quinta-feira (29/1) para obras de drenagem do projeto Novo Inter 2. A intervenção faz parte dos lotes 3.1 e 3.2 do programa, que visa modernizar o transporte público e melhorar a infraestrutura urbana da cidade.

Durante o bloqueio, a Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda que motoristas utilizem rotas alternativas. O local estará sinalizado com indicações de desvios para manter a fluidez do tráfego. Condutores que seguem pela Rua Carlos de Laet no sentido bairro devem virar à direita na Cleto da Silva, à esquerda na Rua das Carmelitas, novamente à esquerda na Waldemar Kost e à direita para retornar à Carlos de Laet.

As obras do Novo Inter 2 nos lotes 3.1 e 3.2 abrangem 11 km de intervenções de infraestrutura urbana, beneficiando os bairros Uberaba, Boqueirão e Hauer. O prazo de execução é de 18 meses, tendo iniciado em agosto com a requalificação da Rua Alcino Guanabara, no Hauer. As intervenções seguem o cronograma apresentado previamente aos moradores e comerciantes da região.

Essas obras integram o PRO Curitiba, programa de requalificação e obras da cidade. A expectativa é que as melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana impactem positivamente a qualidade de vida da população local.