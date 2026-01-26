Seu carro precisa de reparo? Saiba identificar os sinais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você sabia que o seu carro está sempre enviando sinais sobre o próprio desempenho? Seja por meio de luzes no painel, cheiros diferentes ou mudanças no comportamento durante a condução, cada detalhe pode revelar muito sobre a condição do veículo. Saber interpretar é fundamental para garantir segurança, evitar transtornos e ainda proteger o seu bolso de gastos inesperados. As informações são da Dunlop Pneus.

O começo do ano é o momento ideal para reforçar a importância da manutenção preventiva. Revisões periódicas de componentes como freios, suspensão, fluidos e, claro, dos pneus, ajudam a antecipar problemas, preservar o desempenho do carro e assegurar a tranquilidade em qualquer trajeto, da rotina diária às viagens mais longas.

Luzes acesas no painel, cheiros incomuns e mudanças no comportamento do veículo são alguns dos principais sinais de que algo não vai bem. A luz do óleo, por exemplo, alerta para falhas na lubrificação, enquanto a da bateria indica problemas no alternador ou na própria bateria. Já odores de queimado, combustível forte ou aroma adocicado podem revelar vazamentos, superaquecimento ou falhas elétricas.

Além disso, se o carro começa a puxar para um lado ou apresentar vibrações excessivas, é possível que haja desgastes irregulares, desalinhamento ou danos mecânicos. Identificar esses sinais rapidamente evita reparos mais caros e garante mais segurança e isso vale também para os pneus, que “falam” por meio de sinais visuais, sonoros e táteis fundamentais para a dirigibilidade.

Isso porque os pneus são o único ponto de contato do carro com o solo e, por isso, interpretar os sinais que eles dão é vital para sua segurança.

O que você vê: sinais visuais

Indicadores de desgaste (TWI): pequenas barras entre os sulcos que mostram quando a profundidade atingiu o limite de 1,6 mm. Se estiverem niveladas com a banda de rodagem, o pneu deve ser trocado imediatamente.

Centro mais desgastado → pressão alta

Bordas desgastadas → pressão baixa

Apenas uma borda → alinhamento ou suspensão comprometidos

Bolhas, protuberâncias e cortes: indicam danos internos graves, geralmente por impacto. Pneus com bolhas podem estourar a qualquer momento.

Rachaduras ou ressecamento: comuns em pneus antigos. Fissuras profundas sinalizam perda de flexibilidade da borracha, mesmo com sulcos bons, é hora de trocar.

O que você ouve: sinais sonoros

Rangidos constantes em curvas suaves: indicam pressão incorreta ou problemas de alinhamento.

Zumbido ou batidas rítmicas: podem indicar desgaste irregular ou problemas no rolamento de roda.

O que você sente: sensações ao volante

Vibração no volante: clássico sinal de que o pneu precisa de balanceamento ou que existe dano estrutural.

Carro puxando para um lado: geralmente falta de alinhamento.

Perda de aderência e aquaplanagem: sulcos baixos não conseguem escoar água. É um sinal claro de risco e necessidade de substituição.

Proteja sua tranquilidade e seu bolso

A manutenção preventiva é sempre o caminho mais seguro e econômico. Aqui vão alguns cuidados essenciais:

Verifique a pressão de ar dos pneus semanalmente, incluindo o estepe.

Siga as recomendações do fabricante do veículo para pressão adequada.

Faça o rodízio a cada 8 a 10 mil km. Para pneus de uso misto ou perfil de banda de rodagem com desenho unidirecional (pneu com orientação de direção de rodagem), faça o rodízio a cada 5 mil km, impreterivelmente.

Realize alinhamento e balanceamento periodicamente.

Ignorar os sinais do carro pode resultar não apenas em acidentes, mas também em gastos elevados com substituição prematura dos pneus ou reparos complexos na suspensão e direção.