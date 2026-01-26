Calor volta em todas as regiões do Paraná nesta semana com risco de temporais

Depois de uma semana com temperaturas mais amenas no Leste do Paraná e predomínio de uma massa de ar seco, que diminuiu o volume de chuvas em todo o estado, as características típicas de verão retornam com força nos próximos dias. As temperaturas sobem gradativamente e, com a combinação de calor e umidade na atmosfera, pancadas de chuva poderão evoluir para temporais localizados principalmente no fim da tarde.

A última sexta-feira (23/01) registrou as menores temperaturas do ano até agora em várias estações meteorológicas do estado. Cambará marcou 14,6°C, Campo Mourão 14,4°C, Cornélio Procópio 13,8°C, Fazenda Rio Grande 11,9°C, e o Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, registrou apenas 9,9°C. Em Guarapuava, os termômetros chegaram a 12,6°C, em Londrina 14,7°C, Santa Maria do Oeste 12,7°C, Guaraqueçaba 16,9°C, Santo Antônio da Platina 14,6°C e Telêmaco Borba 10,4°C. Já no domingo (25/01), Curitiba teve a temperatura mais baixa de 2026 até o momento: 13,6°C.

O cenário muda a partir desta segunda-feira (26/01). As temperaturas já começaram a subir, com mínimas acima de 13°C em todas as estações do Simepar. O dia amanheceu com variação de nuvens, principalmente entre o Centro-Sul, Campos Gerais e Leste. Chuviscos ocasionais persistem na Serra do Mar e também nas proximidades das praias.

“Ao longo da manhã e também no período da tarde, o sol predomina e as temperaturas se elevam, o que favorece a formação de pancadas de chuva pelo Estado, especialmente nas regiões que fazem divisa com o Mato Grosso do Sul e também São Paulo, como no Norte, Noroeste e Oeste do Paraná. Há possibilidade de temporais localizados no final do dia”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Para terça-feira (27/01), o panorama segue semelhante. As temperaturas continuam em ascensão, inclusive no Leste, onde as cidades podem alcançar os 30°C. Curitiba, por exemplo, não registra essa marca desde o dia 9 de janeiro. Em Guaratuba, os termômetros não passam dos 30°C desde o dia 18. Já no Oeste e no Norte, as temperaturas poderão ultrapassar os 35°C.

“Novamente há possibilidade para pancadas de chuva com trovoadas localizadas, agora de forma mais generalizada, até mesmo entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias”, diz Leonardo.

Quarta-feira pode registrar temporais no Paraná

Na quarta-feira (28/01), a previsão indica variação de nuvens pela manhã e pancadas de chuva isoladas no período de maior aquecimento a partir da tarde, com possibilidade de temporais acompanhados de rajadas de vento fortes e até precipitação de granizo em alguns pontos. A chuva pode atingir todas as regiões, mas com destaque para o Centro, Norte e Oeste do Paraná, devido ao aumento dos ventos com altitude.

Entre quinta (29/01) e sexta-feira (30/01), as instabilidades ganham força de forma mais significativa em todo o Paraná. Isso ocorre devido a um cavado meteorológico (sistema de baixa pressão) que se forma entre a Argentina, Uruguai e o Rio Grande do Sul, e que avançará sobre o estado. A sensação ainda será de abafamento, mas com a maior presença de chuva, as temperaturas não se elevam tanto, chegando aos 30°C, no máximo, na maior parte das estações.

“Neste período aumenta o risco para tempestades, que podem acontecer em todas as regiões, como o Oeste, Norte, Sul e Leste do Paraná, inclusive nas praias”, afirma Leonardo.

Alertas climáticos

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil monitora a situação climática 24 horas por meio dos meteorologistas do Simepar. Quando necessário, informações são disponibilizadas para a população por meio de alertas enviados por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito e simples: basta enviar o CEP por SMS para o número 40199. Para receber os alertas pelo WhatsApp, é preciso cadastrar o número (61) 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.

Em situações mais extremas, alertas são enviados através da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.