Pequeno Cotolengo faz o 1º churrasco do ano neste domingo

O cheirinho de carne assada vai tomar conta do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo no primeiro domingo de fevereiro. A tradicional instituição curitibana realiza seu primeiro churrasco beneficente do ano no dia 1º, das 11h às 15h, com o objetivo de arrecadar recursos para manter os mais de 465 mil atendimentos gratuitos realizados anualmente.
Quem passar pelo local pode escolher entre almoçar no salão principal, nas tendas externas ou simplesmente retirar no balcão para saborear em casa. O cardápio é daqueles que faz água na boca: o tradicional filézão de igreja vem acompanhado de arroz branco, risoto, dois tipos de maionese (tradicional e sem lactose), farofa, saladas variadas, bebidas e opções de sobremesa.
Mais que um evento gastronômico, o churrasco representa uma forma concreta de apoiar o trabalho da instituição, que atua de maneira integrada nas áreas de saúde, assistência social e educação. Todo o valor arrecadado é direcionado para a continuidade dos serviços e desenvolvimento de novos projetos, incluindo reabilitação e atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Durante o evento, os participantes também têm a oportunidade de conhecer de perto a estrutura do Complexo, que possui acreditação internacional pela Joint Commission International (JCI). A instituição é reconhecida como a melhor ONG do Paraná para doações e figura entre as 100 melhores organizações do Brasil, destacando-se pela gestão responsável, transparência e excelência no cuidado.
O Pequeno Cotolengo, que há mais de seis décadas atua na transformação de vidas, oferece estacionamento gratuito para quem quiser participar deste momento de confraternização que une solidariedade e boa gastronomia.
Serviço
O quê: Churrasco do Pequeno Cotolengo
Quando: 01/02/2025, das 11h às 15h
Onde: Rua José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido
Estacionamento gratuito no local