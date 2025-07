Dia do Rock! Curitiba vai receber mais de 10 shows do gênero ainda em 2025

Considerada a cidade mais Rock n’ Roll do Brasil, Curitiba terá uma agenda movimentada de shows das variações do gênero em 2025. Para marcar o Dia Mundial do Rock, celebrado neste domingo (13), a Tribuna listou as principais atrações já confirmadas na capital.

Artistas nacionais e internacionais se apresentarão em espaços como a Ópera de Arame, Teatro Positivo, Tork’n Roll, Ligga Arena e Live Curitiba. Entre os nomes confirmados estão Ira!, Green Day, Avenged Sevenfold, Linkin Park e Pierce The Veil.

Além dos shows individuais, a cidade também receberá o festival I Wanna Be Tour, que reúne grandes nomes do rock, pop punk e emo. O line-up inclui Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, Story Of The Year, The Maine, Fresno, Forfun e Dead Fish.

Shows de rock em Curitiba em 2025

Confira a seguir os principais shows que movimentam Curitiba nos próximos meses:

Ira!

Data: 8 de agosto (sexta-feira)

Local: Teatro Positivo, localizado na rua Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300

Preço: a partir de R$ R$120,00 (meia-entrada) e R$240,00 (inteira)

Ingressos pelo DiskIngressos

Frejat

Data: 9 de agosto (sábado)

Local: Teatro Positivo, localizado na rua Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300

Preço: a partir de R$130,00 (meia-entrada) e R$260,00 (inteira)

Ingressos pelo DiskIngressos

Testament

Data: 17 de agosto (domingo)

Local: Tork n’ Roll, localizado na Avenida Mal. Floriano Peixoto, nº 1695

Preço: a partir de R$ 250,00 (meia-entrada) e R$ 500,00 (inteira)

Ingressos pela Fastix

I Wanna Be Tour

Data: 23 de agosto (sábado)

Local: Estádio Couto Pereira, localizado na rua Ubaldino do Amaral, nº 63

Preço: a partir de R$ 277,50 (meia-entrada) e R$ 555,00 (inteira)

Ingressos pela EVENTIM

Epica e Fleshgod Apocalypse

Data: 7 de setembro (domingo)

Local: Ópera de Arame, localizada na rua João Gava, nº 920

Preço: a partir de R$ 300,00 (meia-entrada) e R$ 600,00 (inteira)

Ingressos pela FastFix

Green Day

Data: 12 de setembro (sexta-feira)

Local: Ligga Arena, localizada na rua Buenos Aires, nº 1260

Preço: a partir de R$ 430,00 (inteira)

Ingressos pela LivePass

Avenged Sevenfold

Data: 2 de outubro (quinta-feira)

Local: Pedreira Paulo Leminski, localizada na rua João Gava, nº 970

Preço: a partir de R$ 240,00 (meia-entrada) e R$ 480,00 (inteira)

Ingressos pela EVENTIM

The Calling

Data: 10 de outubro (sexta-feira)

Local: Tork n’ Roll, localizado na Avenida Mal. Floriano Peixoto, nº 1695

Preço: a ser divulgado

Massacration

Data: 10 de outubro (sexta-feira)

Local: Stage Garde, localizado na Avenida Mal. Floriano Peixoto, nº 4142

Preço: a partir de R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 (inteira)

Ingressos pela Articket

Guns n’ Roses

Data: 28 de outubro (terça-feira)

Local: Pedreira Paulo Leminski, localizada na rua João Gava, nº 970

Preço: a partir de R$ 420,00 (meia-entrada) e R$ 840,00 (inteira)

Ingressos pela Bilheteria Digital

Paulo Ricardo

Data:1 de novembro (sábado)

Local: Teatro Positivo, localizado na rua Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300

Preço: a partir de R$ 110,00 (meia-entrada) e R$ 220,00 (inteira)

Ingressos pelo DiskIngressos

Linkin Park

Data: 5 de novembro (quarta-feira)

Local: Estádio Couto Pereira, localizado na rua Ubaldino do Amaral, nº 63

Preço: a partir de R$ 595,00 (inteira)

Ingressos pelo Ticketmaster

Pierce The Veil

Data: 5 de novembro (quarta-feira)

Local: Live Curitiba, localizado na rua Itajubá, nº 143

Preço: a partir de R$ 295,00 (meia-entrada) e R$ 590,00 (inteira)

Ingressos pelo Ticketmaster