Aos atrasadinhos de plantão, ainda dá tempo de surpreender e garantir presentes especiais para o Natal. Sair do óbvio pode ser bem interessante quando o assunto é agradar quem a gente ama. Bora ver algumas boas sugestões de presentes para comprar em Curitiba?

Coloração pessoal com Elisa Kohl

Elisa Kohl é uma das maiores profissionais do mercado e está com a agenda aberta para 2023. Então que tal surpreender e presentear sua mãe, esposa, irmã ou amiga, com uma análise de estilo e coloração pessoal? Se o termo parece novo para você, não se assuste, pois ele está em alta e tem conquistado homens e mulheres de uma forma incrível, pelo mundo todo. A análise de coloração pessoal é uma técnica que permite descobrir quais cores mais harmonizam com seu tom de pele, levando em consideração características como contraste natural (diferença entre tom de cabelo, pele e olhos), e a partir dessas observações são direcionadas as melhores cores cosméticas para o cabelo e maquiagem, além de cores de roupas e acessórios próximos ao rosto.

A análise e investigação de estilo e cores tem como objetivo aprimorar o uso de elementos visuais na aparência, potencializando os pontos fortes e ajudando a traçar o objetivo e desejo de imagem, com entrega de um guia personalizado. É surpreendente e um presentão que será aproveitado e aplicado para o resto da vida.

Análise de coloração pessoal Stúdio Elisa Kohl

Análise de Estilo e Coloração Pessoal – R$ 980,00

Análise de Coloração pessoal com cartela de cor – R$ 520,00

Contato: (41) 99830-1616

E-mail: elisakohlconsultoriadeimagem@gmail.com ou pelo Instagram

Para dormir com estilo

Aqui a sugestão é produzida por uma profissional curitibana muito talentosa que criou a marca Uhlala Homewear, e que está ganhando o coração especialmente das mulheres Brasil afora. A marca montou um kit personalizado com caixa arredondada, conjunto de pijama em malha tricot, máscara facial com enchimento de sementes calmantes, vela aromática de baunilha com especiais e rosas desenvolvidas especialmente para a edição limitada, chá de especiarias, máscara de argila e adesivos exclusivos.

Valor: R$ 350

Contato: (41) 997481787

E-mail: uhlala.homewear@gmail.com

Shop online: www.uhlala.shop ou pelo Instagram

Natal saboroso

A marca Bruno Bolos se consagrou em Curitiba nos últimos anos e para este Natal lançou chocotones especiais, com recheios generosos de brigadeiro de colher. Cada unidade tem 1kg, sendo 450g somente de recheio, e o visual é de brilhar os olhos.

Chocotone de brigadeiro de colher: R$ 140

Chocotone 4 leites: R$ 140

Chocotone de pistache: R$ 145

Contato: (41) 98841 6795 ou pelo Instagram.

Diversão em família

Brinquedos são um clássico natalino. Mas que tal presentear seus filhos – e seus amigos – com um item capaz de divertir e ensinar ao mesmo tempo? A Gemini Jogos Criativos é uma empresa paranaense especializada em produzir games de mesa educativos dos mais variados tipos, dos clássicos aos modernos. Com um portfólio de mais de 150 produtos, a marca oferece jogos para diferentes faixas etárias, de crianças a idosos, e é uma opção mais do que recomendada para quem quer dar aquele presente atemporal que vai conquistar a atenção de toda a família e ser um dos pontos altos da festa natalina.

Valores: a partir de R$ 40

Site oficial: https://www.geminijogoscriativos.com.br

Contato/vendas: (41) 99987-8227 ou pelo Instagram

Uma lembrança cheia de estilo

Para quem procura lembranças criativas e com valores bem acessíveis, em Curitiba existe uma loja chamada Emiliano Presentes. A maioria dos produtos é focado em papelaria fina, seja para escritório ou organização do dia a dia, mas também traz muitos presentes criativos como canecas, quadros, bolsas ecológicas, lancheiras, garrafas, necessaires, agendas, entre outros.

A grande sugestão para o Natal são os planners, perfeitos para iniciar o ano bem organizado. As opções são bem variadas, com temas divertidos e alegres até os mais formais.

Endereço: Rua Emiliano Perneta, 207, Centro, Curitiba, Paraná.

Contato: (41) 99578 2755

Site oficial: www.emilianopresentes.com.br ou pelo Instagram