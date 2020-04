Conhecida por trazer shows de artistas nacionais e internacionais para Curitiba, entre eles Jorge & Mateus, Anitta e Maroon 5, a produtora Like Entretenimento realiza uma ação beneficente durante a Páscoa. Alimentos e itens de higiene poderão ser trocados por ingressos de diversos shows que foram adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. Os produtos arrecadados serão doados para famílias em vulnerabilidade social.

A troca dos produtos será válida para os ingressos dos shows da banda McFly, Kiss, Maiara & Maraisa e Jerry Smith, Leonardo e Raça Negra, Criolo e Hungria, Racionais, Djavan, Luan Santana, Luccas Neto e Zé Ramalho, além dos festivais Samba Curitiba, Pagode Fest e Mistura Boa.

O que doar?

Podem ser doados alimentos e itens de higiene pessoal, como: óleo, arroz, feijão, macarrão, cebola, batata, leite, molho de tomate, açúcar, trigo, polenta, fubá, margarina, pasta de dente e sabonete, entre outros.

No ato da troca, a pessoa receberá um voucher nominal, que equivale a um ingresso do show escolhido. Os ingressos são limitados. As regras das trocas estão detalhadas no final desta matéria.

A ação vai acontecer entre os dias 09 e 11 de abril, das 10h às 12h e das 13h às 19h, na Live Curitiba. A produtora reforça que todas as medidas anunciadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar a contaminação por Covid-19 serão tomadas no local, pela segurança do público.

Serviço

Troca beneficente

Quando: 09, 10 e 11 de abril de 2020 (quinta, sexta e sábado)

Onde: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143)

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 19h

Regras para as trocas

Shows que participam da campanha:

19/06 – Pagode Fest (Belo; Thiago Martins; Turma do Pagode e Pixote) – Live Curitiba

*Válido para Pista Premium; Pista e Área VIP

20/06 – Racionais – Live Curitiba

*Válido para Pista e Área VIP

16/07 – Djavan – Teatro Positivo

*Válido como Área VIP

17/07 – Festival Mistura Boa (Vitão; Dilsinho e Kevin O Chris) – Live Curitiba

*Válido apenas Pista Premium; Pista e Área VIP

09/08 – Luan Santana – Teatro Guaíra

*Ingresso normal que será válido como Pista Premium

22/08 – Luccas Neto – Teatro Positivo

*Ingresso normal que será válido como Área VIP

24/08 – Samba Curitiba (Sorriso Maroto; Péricles e Jeito Moleque) – Live Curitiba

*Válido apenas para Pista Premium; Pista e Área VIP.

19/09 – Zé Ramalho – Live Curitiba

*Válido apenas para Área VIP

25/09 – McFly – Live Curitiba

*Válido apenas para Pista

17/11 – KISS – Pedreira Paulo Leminski

*Válido apenas para o setor de Pista que equivale a 2 cestas básicas com 15 itens

Os shows de Maiara & Maraisa e Jerry Smith, Raça Negra e Leonardo, Criolo e Hungria, na Live Curitiba, seguem ainda sem nova data, que será anunciada em breve.

*Válido apenas para Pista Premium; Pista e Área VIP.

30kg = 1 ingresso Pista Premium;

20kg = 1 Área VIP;

10kg = 1 ingresso Pista.

Os pacotes de 5 kg só serão aceitos em apenas uma (1) unidade, seja ela de açúcar, arroz ou trigo;

A doação só será aceita se for de alimentos diferentes. Exemplo: 1kg de arroz, 1l de óleo e assim por diante;

Cebola e batata serão aceitas apenas em pacotes de 2kg

Margarina só será aceita em potes de 1kg;

Os itens de higiene serão contados da seguinte maneira: 10 itens equivalem a 1kg;

No ato da troca, quem realizar a doação receberá um voucher, que não pode ser vendido, em nenhuma hipótese. O voucher pode ser preenchido com o seu próprio nome ou de um terceiro.

A produção ressalta que doações que não estejam nas quantidades das trocas serão aceitas e enviadas as famílias carentes.