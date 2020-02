É verdade que curitibano não gosta de carnaval? Talvez não como em outras regiões do país, onde desfiles e blocos movimentam multidões ao ritmo do samba, do axé e das marchinhas. Mas, se por aqui, a folia tradicional não desperta muita motivação para sair de casa, o negócio é apostar em outras vertentes. Nos últimos anos, Curitiba tem investido cada vez mais em eventos alternativos ao carnaval, nos mais variados estilos musicais e públicos.

Alguns já são tradicionais, como Psycho Carnival, festival de pyschobilly que neste ano completa duas décadas como referência nacional e internacional do gênero. Ou a Zombie Walk, que a cada ano leva milhares de pessoas fantasiadas de zumbis pelas ruas do centro. Mas há novidades, como o Carnaval de Jazz, que deixa o samba de lado, e o Carnaval Nerd, que pretende celebrar a cultura pop. Claro, além do desfile de rua e dos blocos pré-carnavalescos. Confira a seguir os principais eventos que vão movimentar o carnaval curitibano:

Carnavibe

Dia 15

O pré-carnaval eletrônico começou como um evento aberto ao público, chegando a reunir mais de 100 mil pessoas no centro de Curitiba. Em 2018, passou a acontecer na Usina 5 (R. Constantino Bordignon, 05, Prado Velho) com o nome de CarnaVibe, mas mantendo a mesma proposta: horas de diversão ao som de música eletrônica. A edição deste ano contará com três palcos, onde se apresentarão nomes de destaque da cena eletrônica nacional, como Dashdot, DubDogz, Eli Iwasa e Illusione. O evento acontece neste sábado (15), a partir das 11 horas, e os ingressos custam a partir de R$ 70, à venda pelo site www.eventim.com.br. Informações no site.

Foto: Ebraim Martini| Ebraim Martini.

Psycho Carnival

De 20 a 24

De todos os eventos do carnaval alternativo curitibano, nenhum é tão tradicional quanto o Psycho Carnival. O festival dedicado ao gênero psychobilly (uma mistura entre o punk e o rockabilly) está na sua 21ª edição e é uma referência internacional, trazendo à cidade os principais nomes dessa vertente. Neste ano, serão 37 bandas, com destaque para os ingleses do Guana Batz, Cenobites (Holanda), 13 Bats (Espanha), Ghost Bastards (Argentina) e Cigaratz (EUA). Além da programação principal no Jokers Pub (R. São Francisco, 164, Centro), haverá apresentações gratuitas na Gibiteca e nas Ruínas de São Francisco. Ingressos (a partir de R$ 50) e informações: www.sympla.com.br/psycho-carnival-2020.

Carnaval de Jazz

De 21 a 26

Curitiba vem se tornando um palco generoso para os amantes do jazz, com uma programação intensa em bares e festivais dedicados ao gênero. Sendo assim, por que não aproveitar o carnaval para também satisfazer esse público? Foi o que a rede Porks decidiu fazer, aproveitando a localização privilegiada de uma de suas unidades, em frente a um dos cartões postais da cidade, o Museu Oscar Niemeyer. Durante cinco dias, sempre a partir das 17 horas e com entrada gratuita, o espaço vai receber apresentações musicais de nomes como Ricardo Maranhão Trio, Anne Glober, Carine Luup, Estação Jazzera, Jazz Pop e Helena Quarteto. Informações: facebook.com/porksmuseudoolho.

Garibaldis e Sacis

Dia 16

Foto: Pedro Serápio / Gazeta do Povo / Arquivo

Já são 21 anos desde que o bloco Garibaldis e Sacis fez seu primeiro evento de pré-carnaval, reunindo algumas dezenas de foliões. Hoje, são milhares de pessoas que vão atrás do trio elétrico nos fins de semana que antecedem o carnaval, em eventos que geralmente mobilizam mais pessoas do que o carnaval em si. Se você perdeu os primeiros festejos ou quer cair na folia com o bloco mais uma vez, a última oportunidade é neste domingo (16), no Bairro Novo. Entre as 15 e 19 horas, o bloco vai desfilar com seu trio elétrico pela Rua São José dos Pinhais, entre as ruas Nova Aurora e Dr. Lauro Gentil. Informações pelo Facebook.

Carnaval Nerd

Dia 22

Quem disse que programa de nerd é só ficar em casa jogando videogame ou assistindo a séries? Em Curitiba também tem carnaval voltado para esse público. O Carnaval Nerd acontece há dois anos, organizado pela Família Festas e Eventos, responsável por eventos geek como a Shinobi Spirit, com a proposta de unir o carnaval tradicional e a cultura pop. Nesse ano, a novidade é que, pela primeira vez, o evento acontecerá na rua. A concentração acontece a partir das 11 horas na Praça Santos Andrade, de onde sairão blocos de cosplay celebrando Star Wars, Harry Potter, super-heróis, personagens de games e animes. A festa será animada por DJs tocando músicas temáticas e, às 13 horas, os participantes seguem rumo à Praça Zacarias. Informações: facebook.com/carnavalnerd.

Gabaon

De 22 a 25

Carnaval é sinônimo de festa, mas também pode ser um período para expressar a fé. Organizado pela Renovação Carismática Católica há 28 anos, o Gabaon é o principal evento carnavalesco cristão de Curitiba. Segundo os realizadores, são quatro dias de “louvor, animação, oração, adoração e celebração da Santa Missa”. O evento acontece no Rincão da Canção Nova (Av. Marechal Floriano Peixoto, 4809, Hauer) e tem entre as atrações confirmadas Irmã Zélia, Ironi Spuldaro e a dupla Álvaro e Daniel. Os ingressos custam R$ 5 e podem ser comprados no local nos dias do evento. Informações: facebook.com/pg/gabaonctba ou pelo telefone (41) 3222-9332.

Desfile das escolas de samba

Dias 22 e 23

Em meio a tanta programação alternativa, claro que o carnaval tradicional não poderia ficar de fora. Serão dois dias de folia, que começam com o baile infantil, a partir das 15 horas de sábado (22), na Rua Marechal Deodoro (trecho da Rua Tibagi à Dr. Muricy). Às 18 horas começa o desfile dos blocos e, às 20h20, entram na avenida as escolas de samba do Grupo Especial. Neste ano são cinco concorrentes: Embaixadores da Alegria, Imperatriz da Liberdade, Enamorados do Samba, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. No domingo (23), novamente às 18h, desfilam os blocos e, às 22 horas, as escolas do Grupo de Acesso. Informações: fundacaoculturaldecuritiba.com.br.

Zombie Walk

Foto: Cassiano Rosario / Gazeta do Povo / Arquivo

Dia 23

Já não é mais surpresa para os curitibanos que saem dar uma volta pelo centro da cidade no domingo de carnaval, de repente se deparar com uma horda de zumbis. O que começou em 2007 com a participação de dez pessoas hoje faz parte do calendário oficial de eventos do município. Caracterizados como zumbis, os participantes de todas as idades se reúnem na Boca Maldita e seguem até a Praça Santos Andrade, onde acontecem shows de rock. No ano passado, cerca de 30 mil pessoas participaram do evento. A concentração está marcada para as 11 horas e, às 12h30, ainda na Praça Osório, acontece uma performance da música “Thriller”, de Michael Jackson. A caminhada começa às 13 horas e, a partir das 14 horas, na Santos Andrade, começam os shows com Expresso 42, Médicos de Cuba, The Secret Society e Relespública. Informações: facebook.com/ZWCWBoficial.