Curitiba sediará Congresso de Jovens Shalom 2025 em outubro

Curitiba foi escolhida para receber a edição nacional do Congresso de Jovens Shalom (CJS) 2025, que acontecerá entre os dias 17 e 19 de outubro. O evento está na 36ª edição e reúne jovens de diferentes cantos do Brasil em uma experiência profunda de fé, missão e protagonismo.

O Congresso de Jovens Shalom se consolidou como um dos principais eventos da juventude católica no país. Promovido anualmente pela Comunidade Católica Shalom, o CJS convida jovens dispostos a viver o Evangelho, encontrar um lugar no mundo e uma vida de propósito.

Durante os três dias de programação, os participantes poderão vivenciar palestras e pregações, celebrações eucarísticas, momentos de Adoração ao Santíssimo Sacramento, workshops temáticos, shows musicais e ações missionárias.

A escolha por Curitiba como cidade-sede não foi por acaso. O evento marca o Jubileu de 25 anos de presença da Comunidade Shalom no sul do Brasil, data que será comemorada justamente com os jovens. A programação detalhada do evento ainda será divulgada pelos organizadores.

Serviço

Congresso de Jovens Shalom (CJS) – Edição Nacional 2025

Data : 17 a 19 de outubro de 2025

: 17 a 19 de outubro de 2025 Local : Live Curitiba // R. Itajubá, 143 – Novo Mundo, Curitiba – PR, 81050-040

: Live Curitiba // R. Itajubá, 143 – Novo Mundo, Curitiba – PR, 81050-040 Inscrições : www.e-inscricao.com/congresso-de-jovens-shalom/cwb2025

: www.e-inscricao.com/congresso-de-jovens-shalom/cwb2025 Instagram oficial: @juventudecuritiba