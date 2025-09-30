Santuário de Curitiba prepara missa especial para vestibulandos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem está na batalha do Enem ou vestibulares sabe bem: além do estudo, um pouco de fé sempre cai bem. E para quem busca aquela força extra antes das provas decisivas, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, em Curitiba, preparou um momento especial.

Nesta quinta-feira (02/10), às 19h30, acontece a tradicional Missa dos Vestibulandos, que já virou peregrinação para estudantes ansiosos de toda a cidade. O momento reúne oração, bênção e aquela energia positiva que todo vestibulando precisa nessa reta final.

Um dos pontos altos da celebração é a bênção das canetas. O gesto simboliza a confiança em Deus e a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, pedindo proteção durante as provas.

O Santuário já se tornou um verdadeiro QG da fé para vestibulandos em Curitiba. Todos os anos, centenas de estudantes lotam o espaço buscando aquela forcinha espiritual antes de encarar os desafios.

O padre Joaquim Parron, redentorista do Santuário, destaca que o momento vai além da bênção: “Os vestibulares exigem preparo, mas também fé e coragem. A Missa dos Vestibulandos é um momento de oração, bênção e ação de graças, no qual pedimos a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro para que cada estudante viva este tempo de provas com serenidade e esperança.”

Serviço

Missa dos Vestibulandos no Santuário Perpétuo Socorro

Data: Quinta-feira, 2 de outubro

Horário: 19h30

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória.

Informações: (41) 3253-2031.