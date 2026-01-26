Curitiba recebe maior evento mundial de criação de games

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe no próximo final de semana (sexta, 30, sábado, 31, e domingo, 1º de fevereiro) a 17ª edição da Global Game Jam Curitiba, maratona mundial de criação de jogos. O mercado de games vive um momento de plena expansão no Brasil. Entre 2024 e 2025, o consumo de jogos digitais cresceu 8,9% no país, alcançando 82,8% da população, que afirmou jogar jogos digitais, segundo a Pesquisa Game Brasil.

É nesse contexto de desenvolvimento acelerado e de demanda por inovação e novos talentos que a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realiza o evento. Durante 48 horas, os participantes serão desafiados a colocar a criatividade em ação no desenvolvimento de jogos para diferentes plataformas e formatos, como PC, dispositivos móveis, realidade virtual e jogos analógicos – incluindo jogos de tabuleiro, livros-jogo, escape rooms, aventuras de RPG, entre outras iniciativas ligadas ao universo dos games.

“É um momento único de imersão, inovação e troca de experiências, independentemente de o participante ser amador ou profissional. Muitos, inclusive, optam por passar a noite no local para se dedicar integralmente à maratona. É um fim de semana inteiramente dedicado aos jogos”, explica Bruno Campagnolo de Paula, coordenador do curso de Jogos Digitais da PUCPR.

O Global Game Jam é realizado em Curitiba desde 2010, pelo curso de Jogos Digitais da Escola Politécnica da PUCPR, e faz parte da iniciativa Global Game Jam, que promove o hackathon de games anualmente em diversos países. A sede curitibana do evento é uma das maiores do mundo em termos de produção e participação.

A expectativa para 2026 é que mais de 500 desenvolvedores marquem presença e que uma centena de jogos sejam elaborados. O evento tem início às 16h da sexta-feira, 30 de janeiro, com o credenciamento e a formação das equipes. No sábado, além de se dedicarem à criação dos jogos, os participantes poderão acompanhar minitalks com profissionais da área.

Já no domingo, ocorre a finalização dos projetos e a tradicional jogatina (Play Party), momento em que os trabalhos são apresentados ao público e avaliados, culminando na votação que define o melhor jogo da edição.

Essa etapa do evento é aberta ao público e não exige inscrição, permitindo que todos os presentes testem e avaliem os jogos das 15h às 18h, localizados nos dois primeiros andares do Bloco Amarelo. “O propósito do evento é reunir pessoas com diferentes experiências, estimular a troca de conhecimentos e explorar todas as etapas do processo de criação de games”, diz Campagnolo.

O Global Game Jam Curitiba 2026 acontece no Bloco 1 – Amarelo, da PUCPR, bairro Prado Velho, das 16h do dia 30/01 às 18h do dia 01/02. Inscrições por este link!