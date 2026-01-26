Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Brasil precisava apenas empatar com a Argentina para garantir o terceiro título consecutivo no Campeonato Sul-Centro Americano de handebol, em Assunção (Paraguai). Porém, a sorte não sorriu para a seleção brasileira. Com um gol marcado por Giménez a apenas 13 segundos do apito final, a taça ficou nas mãos do arquirrival sul-americano. Na noite de sábado (24), a Amarelinha acabou derrotada por 26 a 25 pelos argentinos, na partida decisiva do torneio de pontos corridos.

Apesar da derrota na final, a competição apresentou um lado positivo para o Brasil: a classificação para o Mundial de 2027, que será realizado na Alemanha. O torneio sul-centro americano distribuiu quatro vagas para o campeonato mundial. Além de argentinos e brasileiros, também carimbaram o passaporte os chilenos e uruguaios. Na rodada final, o Chile garantiu a medalha de bronze ao superar o Paraguai por 36 a 29. Já a última vaga no Mundial ficou com o Uruguai, que não deu chances ao Peru, vencendo por expressivos 36 a 17.