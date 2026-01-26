Fazenda Rio Grande celebra 36 anos com três dias de shows gratuitos na Praça Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As comemorações pelos 36 anos de Fazenda Rio Grande acontecem entre sexta-feira (30/1) e domingo (1/2), com programação gratuita e aberta ao público. O palco que vai receber mais de dez atrações será montado na Praça Brasil, a pouco mais de um quilômetro do Terminal Metropolitano.

A abertura da festa está marcada para a sexta-feira, a partir das 18h, com o início das atividades dos expositores e feirantes selecionados. O primeiro show da noite será da dupla Fred & Fael, às 19h30. Em seguida, às 22h, sobem ao palco Teodoro & Sampaio, responsáveis por encerrar a programação do primeiro dia.

No sábado, a festa ganha um clima familiar, com atrações voltadas para o público infantil e juvenil. A programação começa às 16h e inclui apresentações de Wandinha, Bolofofos e Guerreiras do K-Pop, grupo que tem conquistado crianças e adolescentes. Na sequência, se apresentam a cantora mirim Lívia Andrade, a dupla William & Luan e o DJ Rafa One, que fecha a noite.

O domingo será dedicado à valorização da cultura gaúcha. Às 17h30, o grupo de dança do CTG sobe ao palco com uma apresentação tradicionalista. Logo depois, o público confere o show de João Luiz Corrêa, um dos nomes mais conhecidos da música gaúcha.

O encerramento das comemorações fica por conta da dupla fazendense Faby Junior, que fecha a noite e celebra o aniversário do município. Confira, abaixo, o cronograma Completo do evento:

Sexta-feira (30/1)

18h00: Início dos serviços (Parque Gastronômico e Feirantes)

18h30: Abertura oficial do evento

19h30: Show de abertura com Fred & Fael

22h00: Show Nacional: Teodoro & Sampaio

Sábado (31/1)

13h00: Início dos serviços (Parque Gastronômico e Feirantes)

13h às 15h30: Atividades Esportivas e de Lazer

16h00: Shows infantis (Wandinha, Bolofofos e Guerreiras do K- Pop)

17h30: Show Lívia Rocha

18h00: Show Rapper Paladino

20h00: Willian e Luan

21h00: DJ Raffa One

Domingo (1/2)

13h00: Início dos serviços (Parque Gastronômico e Feirantes)

13h às 17h: Atividades Esportivas e de Lazer

17h30: Apresentação de CTG (Cultura Tradicionalista)

19h00: Show João Luiz Corrêa

20h00: Faby e Junior