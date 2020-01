É verão, mas para quem está de férias em Curitiba, uma boa pedida é curtir algumas horas no gelo, na nova pista de patinação da cidade! Batizada de Vikings no Gelo, a pista inaugurada no último dia 15, na praça de eventos do Jockey Plaza Shopping, é a maior estrutura do tipo já montada na capital paranaense, contanto com 350 m² de área, instalada em um espaço de 520 m².

Com capacidade para receber 70 pessoas ao mesmo tempo, segundo os organizadores do evento, a pista é equipada com todos os acessórios de segurança necessários para garantir a diversão de crianças e adultos.

Para quem não sabe patinar, a atração conta com aulas de profissionais habilitados, aos sábados e domingos, e instrutores capacitados que orientam e auxiliam os iniciantes. Já os shows de patinação acontecem todas as quintas e sábados, às 19h, com duração de 10 minutos.

Pra toda a família

Além da pista, um parque exclusivo oferece mais de 20 opções de atividades para crianças de todas as idades, entre elas, bolha inflável, trilha, tobogã de tubo, swing, trampolim inflável, luz especial, pula-pula, escalada radical e bolas gigantes, tudo com muito gelo seco (fumaça) para ambientar a brincadeira.

“A atração chega como mais uma opção de lazer do shopping para toda a família, e promete momentos de muita diversão, seja para os pequenos no passeio de trenó, para os patinadores com experiência, ou até para os que nunca praticaram o esporte”, convida a gerente de marketing do shopping, Michelle Cirqueira.

A pista de patinação é direcionada para maiores de cinco anos, e para crianças de dois a cinco anos, a atração oferece um passeio de trenó no gelo. Já o parque de obstáculos recebe crianças de até 12 anos. Até cinco anos, é obrigatório o acompanhamento de um responsável legal.

A atração funciona até o dia 15 de março. O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor fixo de R$10, por todo o período de utilização dentro da mesma diária.

Pista de patinação Vikings no Gelo

De segunda a sexta: das 11h às 23h

Sábados: das 10h às 23h

Domingos e feriados: das 11h às 22h

Patinação: R$40 (30 minutos) / R$60 (uma hora)

Trenó: R$20 (cinco minutos)

Parque de obstáculos: R$25

Aulas de Patinação

Sábados: das 9h às 10h

Domingo: das 10h às 11h

Valor da aula: R$ 60/h, com professores da escola Footwork, mediante inscrição prévia pelo marketing@jockeyplaza.com.br ou whatsapp 41 3216-1642.