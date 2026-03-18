Quem será? Curitiba anuncia show surpresa para aniversário de 333 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba terá um show surpresa para celebrar o aniversário de 333 anos. A apresentação será realizada no dia 29 de março, na Boca Maldita, no Centro da capital paranaense.

A Prefeitura de Curitiba decidiu manter o suspense e fez um anúncio enigmático nas redes sociais nesta quarta-feira (18/03), deixando os curitibanos curiosos: quem será a atração que vai agitar a festa de aniversário da cidade?

Nos comentários da publicação, a criatividade corre solta. Tem gente apostando no romantismo de Gustavo Mioto, outros sonham com as batidas eletrônicas de Alok, e há até quem torça para ver Sidney Magal na Boca Maldita.

Jovem Dionísio faz show gratuito em Curitiba

Nesta sexta-feira (20/03), o Calçadão da Rua XV de Novembro será palco de um show gratuito da banda Jovem Dionisio, que promete agitar os curitibanos com pop rock.

A partir das 18h, DJs convidados esquentam os ânimos com discotecagens, preparando o terreno para o prato principal da noite. Às 20h, o quinteto curitibano sobe ao ônibus-palco instalado em frente ao icônico Palácio Avenida para apresentar, em primeira mão, seu terceiro álbum, “Migalhas”.