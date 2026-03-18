Outono 2026 no Paraná promete chuva acima da média e primeiras geadas

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O outono de 2026 promete ser uma estação de surpresas climáticas no Paraná. A partir desta sexta-feira (20/03), quando o equinócio marca oficialmente o início da nova estação às 11h46, o estado se prepara para uma temporada de contrastes.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o outono deste ano reserva uma peculiaridade: menos dias chuvosos, porém com volumes acima da média histórica.

As regiões Sudoeste e Oeste deverão ser as campeãs em precipitações, podendo acumular até 215 mm em maio. Já o Norte do Estado, tradicionalmente mais seco nesta época, deve registrar entre 47 mm e 130 mm ao longo dos três meses.

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Quando vai gear no Paraná?

O outono traz consigo a chegada das primeiras geadas, especialmente nas áreas mais elevadas do Paraná. As regiões Sul, Centro-Sul e Campos Gerais devem se preparar para as madrugadas geladas a partir de meados de abril.

Por falar em frio, prepare-se para a montanha-russa térmica. A nova estação é famosa pela amplitude térmica, com manhãs frescas e tardes que podem surpreender com o calor. Em junho, por exemplo, enquanto o Sul do Paraná pode acordar com 9°C, o Norte pode chegar a agradáveis 24,1°C durante o dia.

Apesar da previsão de temperaturas ligeiramente acima da média, o outono não deixará de presentear os paranaenses com as características marcantes: nevoeiros que deixam as manhãs brancas e os períodos de “veranico”.

El Niño ou La Niña vão influenciar o outono no Paraná em 2026?

Conforme os meteorologistas do Simepar, o outono de 2026 será neutro, sem a influência dos fenômenos El Niño ou La Niña. Isso significa que as surpresas climáticas serão todas por conta das movimentações naturais das massas de ar que passam pelo território paranaense.

Histórico de temperaturas mínimas do outono no Paraná

Historicamente as temperaturas mínimas em abril são em média de 18,9°C no Litoral, de 14,7°C na RMC, de 14,5°C na região Central do Paraná, de 13,3°C na região Sul, de 15,8°C no Sudoeste, de 17,3°C no Oeste e de 17,6°C no Norte. Em maio os dias amanhecem em média com temperaturas de 16°C nas cidades do Litoral, 11,2°C na RMC, 11°C na região Central, 9,7°C no Sul, 12,2°C no Sudoeste, 13,5°C no Oeste e 14°C no Norte.

Em junho os dias amanhecem e média com 14,5°C no Litoral, 10,3°C na RMC e na região Central, 9°C no Sul, 11,6°C no Sudoeste, 12,8°C no Oeste e 13,4°C no Norte.

Já as temperaturas máximas historicamente em abril são em média de 27,4°C no Litoral, 25,4°C na RMC, 26°C na região Central, 24,7°C no Sul, 27,1°C no Sudoeste, e 29°C no Oeste e Norte do Paraná. Em maio, em média, as temperaturas do dia não passam de 24,6°C no Litoral, de 21,3 na RMC, de 21,6°C nas cidades da região Central, de 20,2°C no Sul, de 22,2°C no Sudoeste, 24,1°C no Oeste e 24,5°C no Norte. Em junho as tardes registram em média temperaturas ainda mais baixas, de 23,1°C no Litoral, 20,6°C na RMC, 21°C na região Central, 19,5°C no Sul, 21,5°C no Sudoeste, 23,6°C no Oeste e 24,1°C no Norte.