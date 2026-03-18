Nova estação

Outono 2026 no Paraná promete chuva acima da média e primeiras geadas

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 18/03/26 15h42
outono 2026 começa no dia 20 de março
Rua do Outono - atração turística de Curitiba Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O outono de 2026 promete ser uma estação de surpresas climáticas no Paraná. A partir desta sexta-feira (20/03), quando o equinócio marca oficialmente o início da nova estação às 11h46, o estado se prepara para uma temporada de contrastes.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o outono deste ano reserva uma peculiaridade: menos dias chuvosos, porém com volumes acima da média histórica.

As regiões Sudoeste e Oeste deverão ser as campeãs em precipitações, podendo acumular até 215 mm em maio. Já o Norte do Estado, tradicionalmente mais seco nesta época, deve registrar entre 47 mm e 130 mm ao longo dos três meses.

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Quando vai gear no Paraná?

O outono traz consigo a chegada das primeiras geadas, especialmente nas áreas mais elevadas do Paraná. As regiões Sul, Centro-Sul e Campos Gerais devem se preparar para as madrugadas geladas a partir de meados de abril.

Por falar em frio, prepare-se para a montanha-russa térmica. A nova estação é famosa pela amplitude térmica, com manhãs frescas e tardes que podem surpreender com o calor. Em junho, por exemplo, enquanto o Sul do Paraná pode acordar com 9°C, o Norte pode chegar a agradáveis 24,1°C durante o dia.

Apesar da previsão de temperaturas ligeiramente acima da média, o outono não deixará de presentear os paranaenses com as características marcantes: nevoeiros que deixam as manhãs brancas e os períodos de “veranico”.

El Niño ou La Niña vão influenciar o outono no Paraná em 2026?

Conforme os meteorologistas do Simepar, o outono de 2026 será neutro, sem a influência dos fenômenos El Niño ou La Niña. Isso significa que as surpresas climáticas serão todas por conta das movimentações naturais das massas de ar que passam pelo território paranaense.

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Histórico de temperaturas mínimas do outono no Paraná

Historicamente as temperaturas mínimas em abril são em média de 18,9°C no Litoral, de 14,7°C na RMC, de 14,5°C na região Central do Paraná, de 13,3°C na região Sul, de 15,8°C no Sudoeste, de 17,3°C no Oeste e de 17,6°C no Norte. Em maio os dias amanhecem em média com temperaturas de 16°C nas cidades do Litoral, 11,2°C na RMC, 11°C na região Central, 9,7°C no Sul, 12,2°C no Sudoeste, 13,5°C no Oeste e 14°C no Norte.

Em junho os dias amanhecem e média com 14,5°C no Litoral, 10,3°C na RMC e na região Central, 9°C no Sul, 11,6°C no Sudoeste, 12,8°C no Oeste e 13,4°C no Norte.

Já as temperaturas máximas historicamente em abril são em média de 27,4°C no Litoral, 25,4°C na RMC, 26°C na região Central, 24,7°C no Sul, 27,1°C no Sudoeste, e 29°C no Oeste e Norte do Paraná. Em maio, em média, as temperaturas do dia não passam de 24,6°C no Litoral, de 21,3 na RMC, de 21,6°C nas cidades da região Central, de 20,2°C no Sul, de 22,2°C no Sudoeste, 24,1°C no Oeste e 24,5°C no Norte. Em junho as tardes registram em média temperaturas ainda mais baixas, de 23,1°C no Litoral, 20,6°C na RMC, 21°C na região Central, 19,5°C  no Sul, 21,5°C no Sudoeste, 23,6°C no Oeste e 24,1°C no Norte. 

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