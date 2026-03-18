Universidade do Paraná abre PSS para professores com salários de até R$ 10,6 mil

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A Universidade Estadual de Maringá (UEM) inicia nesta sexta-feira (20/03) as inscrições para contratação de 39 professores temporários em diversas áreas. O processo seletivo simplificado oferece vagas com cargas de 20h e 40h semanais, com salários que podem chegar a R$ 10.687,27 para doutores.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Divisão de Recrutamento e Seleção da UEM, até 2 de abril. A taxa é de R$ 221,49, com pagamento até 6 de abril.

As oportunidades estão distribuídas entre o campus sede em Maringá e os campi regionais de Arenito, Cianorte, Ivaiporã, Goioerê e Umuarama. Há vagas em 38 áreas diferentes, como Fisiologia Vegetal, Zoologia, Química, Audiovisual, Geografia, História, Línguas, Psicologia, Enfermagem, Economia e Engenharias.

Os contratos terão duração máxima de dois anos. Haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 10% para candidatos negros.

O processo seletivo terá prova didática eliminatória e avaliação de títulos e currículo classificatória. O resultado final está previsto para 10 de junho.

Interessados podem conferir a lista completa de vagas, documentos necessários e cronograma no site da UEM. As contratações visam suprir demandas temporárias de docentes na instituição.