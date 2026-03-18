Rachaduras causam evacuação de casas em obra de shopping em São José dos Pinhais

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Um condomínio e duas casas precisaram ser evacuados pela Defesa Civil após o surgimento de rachaduras, trincas e desníveis em imóveis próximos às obras de ampliação do Shopping São José, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso foi registrado nesta terça-feira (17/3) e mobilizou equipes técnicas para avaliação dos danos.

Desde dezembro, o shopping passa por obras de expansão que devem acrescentar cerca de 28 mil metros quadrados de área construída. O projeto prevê novas lojas, uma roda-gigante suspensa e uma passarela ligando a estrutura atual à nova área, modelo semelhante ao do Shopping Mueller.

Para viabilizar a ampliação, o terreno está em processo de escavação. Em nota, a Prefeitura de São José dos Pinhais informou que os moradores foram encaminhados a um abrigo temporário enquanto são realizadas vistorias técnicas nas residências. Ao todo, 23 pessoas precisaram ser removida de três imóveis que foram interditados.

“A medida foi adotada de forma cautelar, visando garantir a segurança e a integridade dos moradores, até que estudos técnicos e testes complementares possam assegurar condições adequadas para o retorno das famílias ao local”, diz o comunicado.

A administração do Shopping São José afirmou que prestou apoio às famílias, com transporte e acolhimento, e destacou que a interdição tem caráter preventivo. Segundo a gestão, a medida deve durar cerca de uma semana, período em que serão feitas inspeções detalhadas por órgãos competentes.

Ainda conforme o shopping, os laudos técnicos disponíveis até o momento não apontam risco estrutural iminente. Equipes seguem realizando monitoramento contínuo e novas avaliações, com o objetivo de liberar o retorno dos moradores, desde que haja autorização das autoridades responsáveis.

Imagem colaboração: @sanjosdrones