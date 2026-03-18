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Rachaduras causam evacuação de casas em obra de shopping em São José dos Pinhais

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Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 18/03/26 10h49
Obra causou rachaduras em casas vizinhas em São José dos Pinhais. Foto: Reprodução / Sanjos Drones

Um condomínio e duas casas precisaram ser evacuados pela Defesa Civil após o surgimento de rachaduras, trincas e desníveis em imóveis próximos às obras de ampliação do Shopping São José, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso foi registrado nesta terça-feira (17/3) e mobilizou equipes técnicas para avaliação dos danos.

Desde dezembro, o shopping passa por obras de expansão que devem acrescentar cerca de 28 mil metros quadrados de área construída. O projeto prevê novas lojas, uma roda-gigante suspensa e uma passarela ligando a estrutura atual à nova área, modelo semelhante ao do Shopping Mueller. 

Para viabilizar a ampliação, o terreno está em processo de escavação. Em nota, a Prefeitura de São José dos Pinhais informou que os moradores foram encaminhados a um abrigo temporário enquanto são realizadas vistorias técnicas nas residências. Ao todo, 23 pessoas precisaram ser removida de três imóveis que foram interditados.

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“A medida foi adotada de forma cautelar, visando garantir a segurança e a integridade dos moradores, até que estudos técnicos e testes complementares possam assegurar condições adequadas para o retorno das famílias ao local”, diz o comunicado.

A administração do Shopping São José afirmou que prestou apoio às famílias, com transporte e acolhimento, e destacou que a interdição tem caráter preventivo. Segundo a gestão, a medida deve durar cerca de uma semana, período em que serão feitas inspeções detalhadas por órgãos competentes. 

Ainda conforme o shopping, os laudos técnicos disponíveis até o momento não apontam risco estrutural iminente. Equipes seguem realizando monitoramento contínuo e novas avaliações, com o objetivo de liberar o retorno dos moradores, desde que haja autorização das autoridades responsáveis. 

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Imagem colaboração: @sanjosdrones

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