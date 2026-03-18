Projeto de Lei cria o Dia do Campista Católico no Paraná

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A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, em turno único e por unanimidade (39 votos favoráveis e nenhum contrário), o projeto de lei 1238/2025, de autoria dos deputados Marcio Pacheco (PP), Cobra Repórter (PSD) e Evandro Araújo (PSD), que institui o Dia do Campista Católico no Estado do Paraná.

A proposta estabelece que a data será celebrada anualmente na terça-feira de Carnaval e passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado. O objetivo é reconhecer a importância dos acampamentos católicos como espaços de ensinamentos bíblicos, formação espiritual, convivência comunitária e fortalecimento de valores cristãos.

O projeto, que já havia sido aprovado anteriormente pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), define como campista católico o fiel que participa de acampamentos ou retiros promovidos por organizações, comunidades ou autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana, com foco na vivência comunitária, oração, formação espiritual e contato com a natureza, à luz dos ensinamentos evangélicos.

Para o deputado Marcio Pacheco, a conquista representa o reconhecimento de uma prática que impacta milhares de pessoas em todo o estado. “Quem é campista sabe a importância dos acampamentos para salvar vidas, recuperar famílias, transformar histórias e aproximar as pessoas de Deus”, afirmou.

Com a nova lei, o Paraná passa a reconhecer oficialmente a relevância social e espiritual dos acampamentos católicos, fortalecendo iniciativas que promovem valores humanos, familiares e religiosos em todo o estado.