Jovens usam falha de segurança e furtam apês de luxo em Curitiba

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Um grupo de jovens invadiu apartamentos nos bairros Bigorrilho e Água Verde, em Curitiba, neste sábado (14/03), e causou prejuízos milionários às vítimas. O trio, formado por dois homens, sendo um deles menor de idade, e uma mulher, é suspeito de praticar ao menos dois furtos em imóveis de alto padrão.

De acordo com informações divulgadas pelo Meio Dia Paraná, da RPC TV, o primeiro alvo foi um apartamento no Bigorrilho. Para acessar o condomínio, os suspeitos se passaram por sobrinhos de um dos moradores, conseguindo entrar sem levantar suspeitas.

No local, foram levadas joias, como correntes, brincos com pedras preciosas e peças de ouro, além de relógios de luxo. O prejuízo estimado chega a R$ 1,7 milhão.

Na sequência, o grupo teria invadido outro apartamento no bairro Água Verde. Desta vez, os criminosos exploraram uma falha no sistema de portaria remota do condomínio para acessar o prédio.

O imóvel escolhido estava vazio. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), esse comportamento se repete na atuação do grupo. Nessa ação, o prejuízo foi estimado em cerca de R$ 15 mil, também com o furto de joias e relógios.

As investigações indicam que os suspeitos são naturais do estado de São Paulo e teriam vindo a Curitiba especificamente para cometer os crimes. A polícia segue em busca dos envolvidos, que continuam foragidos.