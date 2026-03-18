Tradicional shopping de Curitiba fecha as portas (mais uma vez)

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O Alto da XV Mall, antigo PolloShop, está fechado. Desde fevereiro, lojistas já haviam sido notificados para desocupar os espaços no interior do shopping em Curitiba. Segundo relatos, ainda estão em funcionamento a academia e alguns estabelecimentos da praça de alimentação, apesar de acesso a eles estarem fechados quando a reportagem foi até o local.

Com mais de 25 anos de história, o espaço foi reaberto em 2020, já sob o nome de Alto da XV Mall, em meio ao início da pandemia de Covid-19. Na época, o antigo PolloShop havia encerrado as atividades após enfrentar queda no fluxo de clientes e disputas judiciais relacionadas a valores de aluguel.

A reabertura marcou uma tentativa de reposicionar o empreendimento no mercado. Sob nova gestão, o shopping passou a contar com cerca de 180 lojas de diferentes segmentos, como vestuário, calçados, telefonia, beleza e alimentação.

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Em 2023, o espaço chegou a passar por uma nova reformulação, com mudanças na praça de alimentação para atrair público. No início de fevereiro, lojistas usaram as redes sociais para relatar que foram comunicados sobre a necessidade de deixar o local.

De acordo com os relatos, não houve acordo prévio nem aviso com antecedência sobre a suspensão das atividades comerciais. A notificação informava que o espaço deveria ser desocupado em até 30 dias, prazo vencido na semana passada.

A reportagem procurou a administração do Alto da XV Mall para esclarecer se o fechamento é definitivo e quais serão os próximos passos para o espaço, mas ainda aguarda retorno.