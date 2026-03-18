Aniversário de Curitiba terá festa no Centro com shows e banda

Curitiba se prepara para celebrar seus 333 anos com música e arte no coração da cidade. Nesta sexta-feira (20/03), o Calçadão da Rua XV de Novembro será palco de um show gratuito da banda Jovem Dionisio, que promete agitar os curitibanos com seu pop rock.
A partir das 18h, DJs convidados esquentam os ânimos com discotecagens, preparando o terreno para o prato principal da noite. Às 20h, o quinteto curitibano sobe ao ônibus-palco instalado em frente ao icônico Palácio Avenida para apresentar, em primeira mão, seu terceiro álbum, “Migalhas”.
“O Jovem Dionisio, banda curitibana da ‘gema’, vai tocar no coração da cidade. Música ao vivo, ao ar livre e de graça para todos”, destacou o prefeito Eduardo Pimentel, evidenciando o orgulho local pela projeção nacional conquistada pelo grupo nos últimos anos.
Para garantir que todos possam aproveitar o espetáculo, dois telões serão instalados, ampliando a visibilidade do público que deve lotar o trecho entre o Bondinho da Rua XV e o Palácio Avenida, de frente para a Boca Maldita e a Praça Osório.
Formada por Bernardo Pasquali (vocal), Rafael Dunajski Mendes “Fufa” (guitarra), Gustavo Karam (baixo), Bernardo Hey (teclado) e Gabriel “Mendão” (bateria), a Jovem Dionisio conquistou seu espaço no cenário pop brasileiro com uma sonoridade única que mescla diferentes ritmos, cotidiano e referências urbanas.
As comemorações não param por aí. No domingo (29/03), data oficial do aniversário de Curitiba, a Prefeitura promete uma edição especial e ampliada do evento Domingo no Centro, mantendo viva a chama festiva pelos 333 anos da capital paranaense.
A iniciativa da Fundação Cultural de Curitiba não apenas celebra o aniversário da cidade, mas também reforça o compromisso com a cultura local e a ocupação dos espaços públicos. É uma oportunidade única para os curitibanos e visitantes vivenciarem a efervescência cultural que pulsa no coração da cidade.
Serviço
Show de aniversário de Curitiba: Jovem Dionisio
Data: sexta (20/3), às 20h
Discotecagem a partir das 18h
Local: em frente ao Palácio Avenida, calçadão da Rua XV de Novembro
Entrada: Gratuita