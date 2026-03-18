Artista do Paraná entra em seleto grupo de 30 artistas globais em evento de graffiti

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A artista visual e muralista paranaense, Maria Victória Arruda Gualtieri, conhecida como Mavi, vai representar o Paraná e o Brasil no Meeting of Styles, evento que reúne artistas do setor em julho, em Cardiff, no País de Gales.

O evento, reconhecido como um dos maiores encontros de arte urbana e graffiti do mundo, selecionou apenas 30 artistas globalmente, com Mavi representando as cores e a criatividade da tríplice fronteira.

Natural de Foz do Iguaçu, a artista carrega referências à exuberante natureza local e à conservação ambiental. Além dos murais que colorem a cidade, ela é a mente criativa por trás do Beco dos Sonhos, projeto que transforma espaços urbanos em galerias a céu aberto.

Foto: Prefeitura de Foz do Iguaçu

“Levar o nome de Foz do Iguaçu para um encontro internacional como o Meeting of Styles é muito significativo. A cidade tem uma cena criativa potente e muitos artistas talentosos que merecem circular pelo mundo”, afirma Mavi para a Agência da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Meeting of Styles 2026

O tema desta edição do evento é “Togetherness” (união) e combina com o espírito colaborativo da cena artística iguaçuense. Em galês, “Ymyned” evoca a ideia de comunidade, algo que Mavi busca fortalecer por meio dos projetos locais.

Para conseguir participar, ela está em busca de apoio local. Empresas e instituições interessadas em associar a marca ao projeto cultural de alcance global podem contribuir.

O Meeting of Styles promete ser um fim de semana repleto de criatividade, com murais, música, gastronomia e intercâmbio cultural. Para Mavi, é a chance de mostrar ao mundo as cores vibrantes e a energia criativa que emanam da tríplice fronteira.

*Com informações da Prefeitura de Foz do Iguaçu