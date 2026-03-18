68 mil paranaenses disputam 4 mil vagas para o programa CNH Social

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sonho da carteira de motorista está mais perto para milhares de paranaenses! O primeiro edital do programa CNH Social bateu recordes, com 68.543 candidatos disputando 4 mil vagas para a primeira habilitação nas categorias A (motos) ou B (carros).

Curitiba e região concentraram quase metade das inscrições, com 33.543 candidatos de olho nas 1.200 vagas disponíveis.

O Detran-PR, responsável pelo programa, se impressionou com os números. Santin Roveda, diretor-presidente do órgão, não escondeu o entusiasmo: “Esse programa já é um verdadeiro sucesso antes mesmo de começar. Nós nos surpreendemos com o interesse da população”.

Mas atenção: nem todo mundo que se inscreveu vai poder participar. O programa tem critérios bem específicos, como renda familiar de até 3 salários mínimos e estar inscrito no CadÚnico. Então, se você se inscreveu, fique de olho no resultado da primeira chamada, previsto para 24 de março.

O programa também reservou vagas para estudantes da rede pública estadual (10%) e pessoas com deficiência (5%).

Agora é aguardar o resultado e torcer para ser um dos sortudos que vai poder tirar a CNH de graça. E se você não for chamado dessa vez, não desanime. O Detran-PR já sinalizou que o programa deve virar uma política pública permanente, com mais editais por ano.

Então, fique ligado no site www.cnhsocial.detran.pr.gov.br para acompanhar todas as novidades.