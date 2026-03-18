Preço da gasolina dispara e chega a R$ 7,19 em Curitiba

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O litro da gasolina já chega a R$ 7,19 em postos de Curitiba. Nesta quarta-feira (18/03), os maiores valores registrados no aplicativo Menor Preço, do programa Nota Paraná, foram identificados em estabelecimentos localizado nos bairros Centro, Centro Cívico, Rebouças e Alto da XV.

O levantamento aponta que mais de 40 postos da capital já reajustaram o preço da gasolina acima de R$ 7. O diesel também acompanha a alta: o maior valor encontrado foi de R$ 7,99, em múltiplos postos de Curitiba.

Apesar dos picos elevados, ainda há variação significativa nos preços. No início da tarde, o menor valor da gasolina era de R$ 5,64 no Autoposto Linha Verde. Já o diesel mais barato foi encontrado a R$ 5,89 na Rua Emanoel Voluz, 945, no Pinheirinho.

Em nota, a Paranapetro informou que a alta é reflexo do repasse feito pelas distribuidoras. “No diesel, estes aumentos somados, desde o começo de março, já chegam a perto de dois reais por litro em algumas distribuidoras. Na gasolina, as elevações das distribuidoras passaram de 16 centavos”, diz o comunicado.

Mesmo com a iniciativa do governo federal de zerar impostos como PIS e Cofins sobre o diesel, a Petrobras realizou reajustes recentes. Segundo o setor, o impacto chega a cerca de R$ 0,32 por litro, pressionando ainda mais os preços ao consumidor final.

Denuncie!

Altas expressivas nos valores dos combustíveis são consideradas abuso. A diretora do Procon-PR Claudia Silvano orienta o consumidor a denunciar a prática abusiva, guardando a nota fiscal, o endereço do posto e uma foto com a placa de preços. A denúncia pode ser feita online ou pelo telefone 151.