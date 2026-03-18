Dia do Derby tem corridas e atrações pra toda família no Jockey Club

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O Jockey Club do Paraná convida a população para uma programação especial neste domingo (22/03), no Hipódromo do Tarumã. O “Dia do Derby” promete uma tarde completa de esporte, lazer e cultura, com entrada e estacionamento gratuitos.

Ao todo, serão dez corridas ao vivo ao longo do dia, com início às 11h45 e encerramento às 16h30. O grande destaque é o tradicional Derby Paranaense, prova que define o melhor cavalo ou égua de 3 anos do turfe local. A disputa será realizada na pista de grama, em 2.000 metros, com largada prevista para 15h30.

Além do Derby, o público também poderá acompanhar a final do XXIII Turfe Paranaense, uma prova de velocidade em linha reta, com os cavalos correndo em trilhos individuais, marcada para as 16h30.

Mais do que as corridas, o evento foi pensado como um programa para toda a família. A programação inclui brinquedos infláveis, passeio de pôneis, food trucks, DJ e a presença do mascote do Jockey, prevista para as 15h. Outro destaque é a exposição de obras de arte do acervo da BPI Câmbio, que estará aberta ao público no Salão Almeida Prado e na Tribuna de Honra.

Almoço

Para quem quiser uma experiência ainda mais completa, haverá almoço por adesão no Salão Almeida Prado, com vista panorâmica para a pista. O buffet inclui churrasco, massas, guarnições e saladas, além de sobremesas e bebidas não alcoólicas.

De acordo com o diretor de Comunicação e Marketing do Jockey, Guilherme Ronconi, a proposta é aproximar o público do turfe e oferecer uma opção de lazer diferenciada na cidade.

“A ideia do Dia do Derby é abrir as portas do Jockey para toda a comunidade, mostrando que o turfe pode ser também um programa leve, acessível e cheio de atrações para todas as idades. Queremos que as pessoas venham viver essa experiência de perto”, destaca o diretor.

Com clima de evento ao ar livre e diversas atrações ao longo do dia, o convite é simples: reunir a família e os amigos e aproveitar uma tarde diferente em Curitiba.

O Hipódromo do Tarumã fica na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2291, Praça Jóquei Pinheiro Filho, Tarumã. Informações e reservas para almoço: (41) 3075-2121