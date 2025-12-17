Oficina de Música de Curitiba 2026 tem 120 atrações gratuitas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba anunciou a programação da 43ª Oficina de Música, que acontecerá de 7 a 18 de janeiro de 2026. O evento contará com mais de 150 atrações espalhadas pela cidade, sendo 120 delas gratuitas. A programação completa já está disponível no Guia Curitiba.

O festival combinará música popular, erudita e antiga, além de cinema, circuito off em bares e atividades formativas. Os ingressos para as atrações pagas estarão à venda com preços entre R$ 20 e R$ 60.

Entre os destaques estão shows de artistas consagrados como Leila Pinheiro, Francis Hime, MPB4, Demônios da Garoa, Tiago Iorc e Paulo Miklos no Teatro Guaíra. A programação gratuita inclui uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná no vão livre do Museu Oscar Niemeyer (MON) e shows na Praça Osório e em parques da cidade.

A música erudita e antiga terá espaço na Capela Santa Maria, com apresentações de solistas e grupos reconhecidos internacionalmente. Já o circuito de música popular acontecerá principalmente no Teatro Guairinha, Teatro do Paiol e Teatro da Reitoria.

A Oficina de Música é realizada pela Prefeitura de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Instituto Curitiba de Arte e Cultura, com apoio de diversas instituições e patrocínios. O evento busca oferecer uma programação diversificada e acessível, com opções gratuitas ou a preços populares para o público.