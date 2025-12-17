Serenata de Natal leva música e esperança a hospital em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tradicional Serenata de Natal do Hospital Nossa Senhora das Graças acontece nesta quinta-feira (18/12) às 19h, como parte da programação do Natal de Curitiba 2025. O evento gratuito reunirá voluntários, pacientes e familiares em um momento de música e confraternização nas ruas próximas ao hospital, localizado no bairro Mercês.

Em sua 9ª edição, a serenata contará com a participação de adultos, crianças, corais e grupos que se concentrarão às 18h30 na entrada principal do hospital. Os participantes usarão camisetas brancas e itens luminosos, criando um espetáculo visual e sonoro. Pacientes e profissionais de saúde poderão acompanhar pelas janelas, recebendo mensagens de amor e esperança.

Além da serenata, outras atrações gratuitas do Natal de Curitiba seguem até domingo (21/12), como o Grande Concerto de Natal no Memorial Paranista, o Auto de Natal no Memorial de Curitiba e oficinas de bolachas no Bosque Alemão. A programação completa inclui espetáculos, feiras e experiências em diversos pontos da cidade, como o Passeio Público, Jardim Botânico e Parque Barigui.

Em caso de mau tempo, as atrações ao ar livre podem ser suspensas ou adiadas. O Natal de Curitiba 2025 é realizado pela Prefeitura e conta com diversos patrocinadores. A programação segue até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.