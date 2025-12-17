Nada de terninho: Beatles viram rock acelerado com The Biritles em bar de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das últimas quintas-feiras do ano no The Bowie, bar no Alto da XV, em Curitiba, será embalada pela banda The Biritles, que sobe ao palco no dia 18 de dezembro com versões rock and roll dos Beatles feitas por quem entende do assunto.

Formado por nomes conhecidos da cena independente da capital paranaense, o grupo passa longe dos terninhos e do clima de nostalgia para apresentar releituras energéticas dos clássicos dos Fab Four.

O quarteto é formado por Rodrigo Magno (Pompeu e os Magnatas, Vacanam e Natural Feelings) no vocal, Thiago Rosiak (Dissonantes e Faichecleres) na guitarra, e uma cozinha formada por Nicholas Rugenski (Os Vallets, She Is Dead, Tukumã) e Eduardo Sombra (Lou Dog e CatNip). A apresentação começa às 21h, tem entrada gratuita e chope Pilsen de 330 ml em dobro por R$ 16.

“Nada de terninho, pose ou nostalgia. Nosso show é vivo e cheio de acordes que aceleram clássicos sem perder a alma das canções”, adianta Thiago Rosiak, guitarrista da banda. Com 13 anos de estrada e uma base fiel de fãs, os The Biritles transformam o repertório dos Beatles em festa — sucesso recorrente nas quintas-feiras do The Bowie, a banda costuma transformar o bar em pista de dança.

“Semana após semana, a banda entrega uma noite cheia de energia com algumas das músicas mais conhecidas do planeta. É Beatles reinventado, rock direto, sem frescura. Quem gosta dessa mistura não pode perder”, pontua Felipe Alves, um dos sócios do The Bowie.

Cardápio do The Bowie

O The Bowie conta com um cardápio pensado para longas horas de botecagem. Entre os destaques estão as porções generosas de batata frita, chopes artesanais da casa e sanduíches temáticos que já viraram marca registrada, como o Quarter Bowie e o Salad Bowie. Para vegetarianos, todas as proteínas podem ser substituídas por falafel.

Serviço – The Biritles no The Bowie

Quinta-feira, 18 de dezembro

The Bowie – Rua Marechal Deodoro, 2500, Alto da XV, Curitiba

A partir das 21h

Entrada grátis