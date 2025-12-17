Carlinhos Carneiro apresenta primeiro disco solo em show em Curitiba neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A agenda musical de fim de ano em Curitiba ganha um reforço importante: Carlinhos Carneiro e Os Excelents Animais se apresentam neste sábado (20/12), no Changes, a partir das 21 horas.

No repertório estarão as canções do recém-lançado “Hotel Ritz”, primeiro álbum solo do vocalista, além das inesquecíveis “Melissa”, “Bromélias” e “Mesmo que Mude”, clássicos da Bidê ou Balde, banda fundada por Carlinhos.

Segundo o artista, parte das músicas apresentadas em “Hotel Ritz” nasceram ao mesmo tempo de alguns dos clássicos bideísticos – como ele se refere aos hits da banda onde atuou por quase 20 anos. Talvez essa seja uma pista que explica o motivo do trabalho novo do artista soar familiar para quem acompanha a carreira dele.

Sob a produção de Fu_k The Zeitgeist, lançado pelo Frase Records e gravado com Os Excelents Animais, o trabalho conta com as costumeiras letras ácidas e engraçadas, acompanhadas pelo rock com pegada indie que prometem transformar o Changes em uma pista de dança.

Cotidiano e passado se revezam no álbum, com destaque para a faixa-título “Hotel Ritz”, que conta com a participação da voz de Catto. Entre faixas leves, dançantes e sinceros estão “Boletos/Burnout”, “Curso Online”, “Delícia Total” e “Teu Sorriso”.

“Vamos ver um show afetivo, cheio de clássicos e, ao mesmo tempo, atual. Ele tem uma presença de palco marcante e é um dos artistas que fazem a cena se movimentar há muitos anos, e é uma honra recebê-lo”, afirma Nikolas Quartos, sócio do Changes.

Ch Ch Ch Changes

Inaugurado em outubro, o Changes é a nova casa dos mesmos criadores do The Bowie, bar de música independente no Alto da XV.

Diferente do projeto anterior, o Changes opera com uma proposta mais ampla, que inclui finger foods, drinks autorais e uma programação musical diversa, que vai do pop ao rock, da música brasileira às pistas dançantes, sempre com foco em experiências coletivas.

Serviço – Carlinhos Carneiro & Os Excelents Animais no Changes

Sábado, 20 de dezembro

A casa abre às 21h; show começa a partir das 22h.

Valor: R$20 + taxas; ingressos à venda online

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1122, São Francisco – Curitiba