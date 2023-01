O Parque da Liga da Justiça, atração gratuita no Pátio Batel, terá horários exclusivos nos dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro para atender crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A atração é ideal para as férias de janeiro e indicada para crianças de 4 a 12 anos de idade, com uma área especial para bebês e crianças menores. As turmas específicas para crianças com TEA possuem quatro turmas, com 20 vagas cada, e serão às 12h e 12h30, no átrio do Piso L1.

As brincadeiras do Parque da Liga da Justiça transportam os pequenos ao mundo dos super heróis e seus poderes magníficos. Entre elas, estão a Aventura em Gotham City, um espaço que conta com patinetes temáticos do Batman; a Sala da Justiça, uma mesa cenográfica que dá acesso a tablets para participar de uma grande missão; a Escalada ao Monte Olimpo e Arena da Mulher Maravilha, onde os pequenos poderão brincar em oficinas de arco e flecha.

Serviço

Parque da Liga da Justiça no Pátio Batel para crianças com TEA

29/01:

Turma 01, 12h – Informações aqui

Turma 02, 12h30 – Informações aqui neste link

05/02:

Turma 01, 12h – Informações aqui neste link

Turma 02, 12h30 – Informações neste link

Endereço: Pátio Batel – Av. do Batel, 1868 – Átrio do Piso L1.

Atração gratuita