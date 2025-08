Corrida dos Garçons volta a acontecer em Curitiba; veja quando e onde

Após sete anos, a Corrida dos Garçons voltará a acontecer em Curitiba. A última edição foi realizada em 2018. O evento, que celebra o Dia do Garçom, está marcado para o dia 11 de agosto, às 9 horas, na Sociedade Operária Beneficente Esportiva Iguaçu, localizada no bairro Santa Felicidade.

A Corrida dos Garçons é aberta ao público e costuma atrair moradores e turistas.

Como é a Corrida dos Garçons em Curitiba

Na prova, os participantes correm com uma bandeja nas mãos, equilibrando copos com água e uma garrafa de refrigerante. O desafio é completar o percurso sem deixar nada cair — um verdadeiro teste de equilíbrio e agilidade que reflete as habilidades do dia a dia desses profissionais.

Além da competição em si, a Corrida dos Garçons também tem como objetivo fortalecer os laços entre os profissionais do setor e valorizar a cultura.

Após receber o convite para o evento, nesta terça-feira (05), o prefeito Eduardo Pimentel destacou a importância do retorno da corrida para a cidade. “É uma iniciativa que, além de divertida, valoriza os profissionais que representam com excelência o atendimento em Curitiba. Eventos como esse fortalecem o turismo, movimentam a economia local e celebram quem está todos os dias servindo com dedicação.”

