Nota Paraná celebra 10 anos com prêmio milionário nesta quinta

Já pensou em ganhar R$ 1 milhão só por pedir CPF na nota? Nesta quinta-feira (07) o Nota Paraná vai sortear esse valor para um paranaense sortudo. E não poderia ser em data mais especial: o programa de conscientização fiscal do Governo do Estado, tocado pela Secretaria da Fazenda (Sefa), está comemorando uma década de existência desde seu lançamento em agosto de 2015.

O sorteio desta semana vai distribuir outros 23 mil prêmios, chegando ao total impressionante de R$ 2,8 milhões só para pessoas físicas. São mais de 3,27 milhões de consumidores na disputa pelos valores.

Quer saber como fica a distribuição? Olha só:

· 15 mil prêmios de R$ 50

· 8 mil prêmios de R$ 100

· 100 prêmios de R$ 1000

· 1 prêmio de R$ 50 mil

· 1 prêmio de R$ 100 mil

· 1 prêmio de R$ 1 milhão

Se você quer acompanhar quem vai levar a bolada, é só entrar no YouTube e procurar o perfil da Secretaria da Fazenda a partir das 9h30. A transmissão ao vivo mostra não só quem são os sortudos ganhadores dos principais prêmios, mas também como funciona todo o processo do sorteio, garantindo total transparência.

Para este sorteio, são 31.764.389 bilhetes na disputa, todos gerados a partir de notas fiscais com CPF emitidas em abril de 2025.

Vale lembrar que desde maio, o Nota Paraná incorporou os 8 mil prêmios de R$ 100 que antes eram distribuídos pelo Paraná Pay. Com isso, o programa agora entrega R$ 2,8 milhões todos os meses.

As entidades sociais também participam da festa. São 1.528 instituições na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, graças às doações de notas fiscais feitas por consumidores solidários. Para o sorteio deste mês, foram gerados 4,1 milhões de bilhetes para essas organizações.

Quer participar? Ao fazer compras em qualquer estabelecimento comercial do Paraná, peça para incluir seu CPF na nota fiscal. Assim, você acumula créditos de ICMS, que podem ir direto para sua conta bancária ou ajudar a pagar seu IPVA.

Basta acessar o site do Nota Paraná ou baixar o aplicativo no seu celular (Android ou iOS), fazer um cadastro rápido e pronto. Você já está concorrendo aos sorteios mensais e ainda recebe de volta parte do imposto que pagou nas suas compras.