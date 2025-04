Conheça restaurantes de Curitiba comandados por participantes do MasterChef

Há mais de uma década, estreava a primeira edição do MasterChef Brasil, reality show de gastronomia de sucesso na TV brasileira. Muitos dos participantes ganharam destaque e conseguiram bons faturamentos com a exposição. Em Curitiba é possível encontrar diversos nomes talentosos que tiveram passagem pelo programa e hoje comandam empreendimentos e projetos gastronômicos na capital paranaense.

Confira uma lista de restaurantes e projetos de Curitiba para saborear pratos preparados por ex-participantes do MasterChef Brasil.

Lemí Bar

O Lemí, gastrobar inspirado na fusão de influências dos izakayas japoneses e dos bares de tapas espanhóis, conquistou o público de Curitiba com comida boa servida de maneira despretensiosa e criativa. Comandado pelo chef Eduardo Richard, semifinalista do MasterChef 2019, o estabelecimento traz variedades para todos os gostos. Entre os destaques do cardápio está o Katsu Sando – sanduíche japonês. Mais informações: @lemi.cwb e @mchef_eduardor.

Boi and Beer

O Boi and Beer é um dos estabelecimentos do Vitor Bourguignon, campeão do Masterchef – A Revanche e participante da quarta temporada. Com proposta diferenciada, o local oferece carnes assadas na hora, petiscos, hambúrgueres, chopes e sobremesas, além de funcionar como um empório de temperos e molhos. Mais informações: @boiandbeer e @vitorsbourguignon.

Strô

Comandado também pelo chef Vitor Bourguignon, o Strô é o primeiro restaurante especializado em strogonoff de Curitiba. No cardápio, é possível encontrar 6 variações da iguaria, sendo dois tipos de carne vermelha, frango, mignon suíno, camarão e veggie, com variações de arroz integral ou branco e batata palha tradicional, de mandioquinha ou de batata doce. Mais informações: @stro.go.noff e @vitorsbourguignon.

Saza Cozinha

O chef William Peters ganhou destaque nacional em 2018, quando explodiu no mercado gastronômico como um dos finalistas MasterChef. Desde então, o profissional, nascido no Rio Grande do Sul, se consolidou como um dos grandes nomes da gastronomia nacional. Nos últimos anos, boa parte da carreira de Peters foi construída na cidade de Curitiba, que vai receber seu mais novo projeto: o Saza Cozinha, que será inaugurado ainda neste mês de abril.

Com a proposta de oferecer uma gastronomia conectada ao clima e à terra, respeitando a sazonalidade e trazendo o melhor dos sabores de cada época, o novo empreendimento comandado por Peters tem como proposta um menu atrelado as estações do ano. Mais informações: @sazacozinha e @willianpeters.

Kitsune

Para os amantes da cozinha oriental, o projeto Kitsune, do ex-MasterChef André Pionteke, é a opção certa. O chef decidiu inovar e trazer um sabor diferenciado para os curitibanos. Com uma mistura de cozinha oriental, um pouco de influências indígenas e temperos da Mata Atlântica, os preparos do projeto são fascinantes. O Kitsune não conta com um endereço fixo, mas por ser encontrado com facilidade em importantes eventos gastronômicos na capital paranaense. Mais informações: @kitsune.cwb e @andrepionteke.