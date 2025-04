Duas estações-tubo entram em obras na próxima semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir da próxima semana, as estações-tubo Bento Viana e Pres. Kennedy entrarão em obras, marcando o início de uma nova fase do programa de revitalização que abrangerá 69 estações até outubro de 2025.

A estação Bento Viana, localizada no charmoso bairro do Batel, será parcialmente desativada de 7 de abril a 3 de maio. Afetando o sentido Centro/Santa Cândida, a obra impactará as linhas 203, 603 e 250, incluindo o popular Ligeirão Norte/Sul.

Já no Rebouças, a estação Pres. Kennedy passará por intervenções em ambos os sentidos de 10 de abril a 10 de maio. As linhas 506, 520 e 607 continuarão operando, mas os usuários devem ficar atentos às mudanças nos locais de embarque e desembarque.

Objetivo das reformas

O projeto ambicioso visa não apenas a estética, mas principalmente o conforto e a segurança dos curitibanos. As melhorias incluem: substituição de elementos estruturais metálicos do piso, troca do piso naval e borrachas e realocação de catracas para melhor acessibilidade.

Essas ações se somam às 203 estações-tubo já revitalizadas entre 2022 e 2024. Durante as obras, os passageiros devem ficar atentos às desativações parciais ou integrais das estações. Para manter todos informados, a prefeitura disponibilizará cartazes e utilizará os Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas próprias estações-tubo.