Comunidade coreana celebra 60 anos de imigração com eventos especiais em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nos dias 17 e 18 de janeiro, a Comunidade Católica Coreana de Curitiba celebra os 60 anos da Imigração Católica Agrícola Coreana no Brasil. Os eventos ocorrem no Clube Concórdia e na Catedral Metropolitana, reunindo descendentes, autoridades e a comunidade para homenagear sua história de superação.

Para Myong Jae Han, líder da Comunidade, “comemorar os 60 anos de imigração é uma ocasião para revelar e preservar nossa origem aos nossos descendentes, bem como para agradecer a Deus, aos amigos e ao povo brasileiro pela acolhida e pelo apoio ao longo dessas seis décadas”.

O evento de sábado promete ser uma verdadeira imersão na cultura coreana, com jantar típico e uma exposição fotográfica que resgata a memória dos primeiros imigrantes. Os painéis cuidadosamente organizados mostram desde a viagem de partida até a instalação na Fazenda Santa Maria, incluindo recortes de jornais da época e momentos marcantes da colônia. No domingo, uma missa bilíngue celebrada pelo bispo auxiliar de Curitiba, Dom Adenis Roberto Oliveira, encerra as comemorações.

Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa.

Uma jornada de fé e perseverança

A história começa em 17 de novembro de 1965, quando 53 famílias católicas coreanas deixaram o Porto de Busan rumo ao desconhecido. Após uma longa travessia, chegaram ao Rio de Janeiro em 9 de janeiro de 1966, amparados pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, pelo Itamaraty e por setores da Igreja Católica brasileira.

No Paraná, o desembarque aconteceu em Paranaguá, em 12 de janeiro de 1966. De lá, seguiram de trem por Castro até Ponta Grossa e finalmente Tibagi, onde estabeleceram a Fazenda Santa Maria. O início foi árduo: construíram casas de madeira, prepararam o solo manualmente para o cultivo de arroz e batata, e montaram granjas para garantir a sobrevivência.

“O que impulsionou o desenvolvimento dessa comunidade foram valores como disciplina, coletividade, perseverança e ética no trabalho”, explica Myong Jae Han. A educação sempre foi prioridade – os jovens percorriam diariamente 35 km para estudar, superando não apenas a distância, mas também as barreiras linguísticas e culturais. O resultado foi uma geração de médicos, advogados e engenheiros, que gradualmente migraram do campo para as cidades.

Legado cultural em expansão

O investimento em educação reflete-se hoje no florescimento da cultura coreana no Brasil. O Paraná tem atraído grandes empresas como a LG, além de sediar importantes eventos culturais como o Festival de Cinema Coreano (KOFF) e o festival gastronômico Hallyu Korean Fest.

A influência coreana vai além: os fenômenos globais K-Pop, K-Drama e K-Beauty conquistam cada vez mais admiradores brasileiros, criando pontes culturais entre os dois países.

Serviço!

60 anos da Imigração Católica Agrícola Coreana no Brasil

Data: 17 de janeiro (sábado)

Horário: 18h30

Local: Clube Concórdia (Rua Duque de Caxias, 150 I São Francisco I Curitiba – PR)

Missa em Ação de Graças

Data: 18 de janeiro (domingo)

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉