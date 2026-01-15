Corn Dog coreano: receita viral das redes conquista o Brasil. Como fazer?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Corn Dog coreano, também conhecido como Korean Hot Dog, tornou-se um dos alimentos mais replicados em vídeos de TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. Crocante por fora, macio por dentro e com combinações que vão do queijo puxando ao açúcar polvilhado, a receita saiu das ruas da Coreia do Sul e passou a dominar cozinhas caseiras no Brasil.

Diferente do corn dog americano tradicional, o modelo coreano se destaca pela massa mais elástica, pela possibilidade de recheios variados (Vina – salsicha -, queijo muçarela ou os dois juntos) e pelo empanamento criativo, que pode incluir batata em cubos, panko ou flocos crocantes.

Outro diferencial que chama atenção nas redes é o contraste de sabores: depois de frito, o lanche costuma receber açúcar por cima, além de ketchup, mostarda ou maionese especial.

Receita de Corn Dog coreano: ingredientes e preparo

ngredientes (rende 6 unidades)

6 vinas (salsichas para quem não é de Curitiba) – ou 3 vinas + 3 palitos de queijo muçarela)

150 g de queijo muçarela em palitos

1 xícara de farinha de trigo

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de fermento biológico seco

½ colher de chá de sal

¾ de xícara de leite morno

1 ovo

Palitos de churrasco

Farinha panko ou batata em cubos (opcional)

Óleo para fritar

Açúcar para finalizar

Modo de preparo

Prepare a massa: em uma tigela, misture farinha, açúcar, sal e fermento. Acrescente o leite morno e o ovo, mexendo até obter uma massa espessa e elástica. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Monte os palitos: espete a vina – salsicha- , o queijo ou metade de cada um no palito de churrasco. Empane: mergulhe o recheio na massa, cobrindo completamente. Se quiser, passe na farinha panko ou nos cubinhos de batata. Frite: aqueça o óleo em fogo médio e frite até dourar por igual. Finalize: retire, escorra e polvilhe açúcar ainda quente. Sirva com ketchup e mostarda.

Dicas que fazem diferença no resultado

O óleo não deve estar muito quente, para evitar que a massa doure por fora e fique crua por dentro.

A muçarela precisa estar bem gelada antes de fritar, para não vazar.

antes de fritar, para não vazar. A massa deve ser mais grossa do que a de panqueca tradicional.

or que o Corn Dog coreano é tendência em Curitiba

Além da influência da culinária asiática, o sucesso do Corn Dog coreano está ligado ao apelo visual, ao preparo simples e à possibilidade de adaptação com ingredientes fáceis de encontrar. Em Curitiba, receitas virais costumam ganhar espaço rapidamente em feiras gastronômicas, food trucks e eventos culturais. No dia 31 de janeiro, inclusive, Curitiba terá um evento especial com mais de 12 opções de corn dog´s.

