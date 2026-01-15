Anota aí!

Corn Dog coreano: receita viral das redes conquista o Brasil. Como fazer?

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 15/01/26 08h24
Imagem mostra um tradicional Corn Dog Coreano.
Foto: Depositphotos.

O Corn Dog coreano, também conhecido como Korean Hot Dog, tornou-se um dos alimentos mais replicados em vídeos de TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. Crocante por fora, macio por dentro e com combinações que vão do queijo puxando ao açúcar polvilhado, a receita saiu das ruas da Coreia do Sul e passou a dominar cozinhas caseiras no Brasil.

Diferente do corn dog americano tradicional, o modelo coreano se destaca pela massa mais elástica, pela possibilidade de recheios variados (Vina – salsicha -, queijo muçarela ou os dois juntos) e pelo empanamento criativo, que pode incluir batata em cubos, panko ou flocos crocantes.

+ Leia mais

Outro diferencial que chama atenção nas redes é o contraste de sabores: depois de frito, o lanche costuma receber açúcar por cima, além de ketchup, mostarda ou maionese especial.

Receita de Corn Dog coreano: ingredientes e preparo

ngredientes (rende 6 unidades)

  • 6 vinas (salsichas para quem não é de Curitiba) – ou 3 vinas + 3 palitos de queijo muçarela)
  • 150 g de queijo muçarela em palitos
  • 1 xícara de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de fermento biológico seco
  • ½ colher de chá de sal
  • ¾ de xícara de leite morno
  • 1 ovo
  • Palitos de churrasco
  • Farinha panko ou batata em cubos (opcional)
  • Óleo para fritar
  • Açúcar para finalizar
Imagem mostra um tradicional CornDog coreano.
Foto: Depositphotos

Modo de preparo

  1. Prepare a massa: em uma tigela, misture farinha, açúcar, sal e fermento. Acrescente o leite morno e o ovo, mexendo até obter uma massa espessa e elástica. Cubra e deixe descansar por 30 minutos.
  2. Monte os palitos: espete a vina – salsicha- , o queijo ou metade de cada um no palito de churrasco.
  3. Empane: mergulhe o recheio na massa, cobrindo completamente. Se quiser, passe na farinha panko ou nos cubinhos de batata.
  4. Frite: aqueça o óleo em fogo médio e frite até dourar por igual.
  5. Finalize: retire, escorra e polvilhe açúcar ainda quente. Sirva com ketchup e mostarda.

Dicas que fazem diferença no resultado

  • O óleo não deve estar muito quente, para evitar que a massa doure por fora e fique crua por dentro.
  • A muçarela precisa estar bem gelada antes de fritar, para não vazar.
  • A massa deve ser mais grossa do que a de panqueca tradicional.

or que o Corn Dog coreano é tendência em Curitiba

Além da influência da culinária asiática, o sucesso do Corn Dog coreano está ligado ao apelo visual, ao preparo simples e à possibilidade de adaptação com ingredientes fáceis de encontrar. Em Curitiba, receitas virais costumam ganhar espaço rapidamente em feiras gastronômicas, food trucks e eventos culturais. No dia 31 de janeiro, inclusive, Curitiba terá um evento especial com mais de 12 opções de corn dog´s.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google