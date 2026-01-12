Shopping de Curitiba recebe festival de corn dogs e culinária coreana neste mês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Inspirado na Vinada Cultural, o Shopping Boulevard recebe, neste mês, a primeira edição da Corndogada Cultural, evento dedicado à gastronomia e à cultura coreana. A programação acontece no dia 31 de janeiro (sábado), das 10h às 20h, no estacionamento do shopping, e promete reunir sabores típicos e atrações culturais em um único espaço.

Ao todo, o público poderá escolher entre mais de 12 opções de corn dogs coreanos, com preço único: R$ 15 nas versões simples e R$ 20 nas opções especiais. O cardápio também contempla versões doces e veganas, ampliando as alternativas para diferentes públicos.

Além dos corn dogs, o evento traz outros pratos populares da culinária coreana, como samgak kimbap, topokki, sotteok sotteok, frango frito coreano e o clássico capipastel. Os valores variam entre R$ 18 e R$ 40, conforme o item escolhido.

A proposta vai além da gastronomia. A Corndogada Cultural contará com atrações voltadas à cultura coreana, incluindo lojas temáticas, venda de produtos orientais, itens de skincare e espaços dedicados a conteúdos culturais.

Estão previstos ainda bate-papos sobre livros inspirados em dramas coreanos, além de apresentações musicais ao longo do dia. O espaço do evento também terá um handbook experience, com informações sobre a programação e áreas instagramáveis para fotos.

Como participar?

Para acessar o evento, é necessário adquirir ingresso antecipado. Até quinta-feira (15/1), as entradas estão à venda por R$ 10, pelo site Uticket, com taxa adicional de R$ 2. A partir do dia 15, o valor do ingresso antecipado passa a ser de R$ 20.

Crianças de até 10 anos e idosos com mais de 65 anos têm entrada gratuita.

Serviço

Corndogada Cultural

Data: 31 de janeiro (sábado)

Horário: das 10h às 20h

Local: Estacionamento do Shopping Boulevard, na BR-116, Linha Verde, nº 16303, no bairro Xaxim

Ingressos: venda antecipada pelo site Uticket