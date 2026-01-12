Curitiba terá feira de brechós dedicada às camisas de futebol no fim de janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A feira Me Leva realiza, no dia 25 de janeiro (domingo), sua primeira edição especial dedicada às camisas de futebol. O evento vai reunir expositores e lojas de diferentes regiões do Brasil, com modelos de clubes nacionais e internacionais, incluindo peças atuais e itens raros para colecionadores.

Além da venda e troca de camisetas, a programação prevê um encontro de colecionadores de todo o país. O evento será realizado no Espaço Hype Living e contará com atrações paralelas. A entrada é gratuita.

Entre elas, haverá um espaço reservado para partidas de futebol de botão, resgatando um clássico que marcou diferentes épocas.

Para completar a experiência, o público terá acesso a uma área gastronômica com food trucks variados e venda de chopp a preços promocionais, criando um ambiente descontraído para passar o dia.

Interessados em expor nas feiras do Me Leva podem se inscrever por meio de formulário on-line. No cadastro, é necessário informar as redes sociais do brechó ou loja, além de um telefone para contato com a organização.

Serviço

1º Encontro de Camisas de Futebol

Data: 25 de janeiro (domingo)

Horário: 10h às 19h

Local: Espaço Hype Living, na Rua André de Barros, nº 332

Entrada e estacionamento gratuitos